Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В фильтрационных центрах Мариуполя удерживают более 10 тысяч человек - мэр

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 15:52
фото: "Слово і діло"

Во временно оккупированном Мариуполе и в окрестностях города действуют четыре фильтрационных центра, где россияне содержат уже более 10 тысяч человек.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге 

Прямая речь: "Фильтрационные центры есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работало все это время. И в них, к сожалению, в плену более 10 тысяч местного населения".

Детали: По словам Бойченко, в плену удерживают многих госслужащих и муниципальных работников. В фильтрационных центрах отсутствуют врачи, из-за чего мариупольцы не получают медицинскую помощь. 

Он добавил, что в одном из центров сейчас содержат почти 2 тысячи мужчин. По его мнению, это связано с предстоящей мобилизацией: "Мы понимаем, зачем они это делают. Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами РФ. И это сразу билет на фронт".

Напомним:

  • В Мариуполе россияне развернули новую волну скрытой мобилизации, предлагая работу пожарными инспекторами.
  • В сети впервые обнародовали видео, на котором видно, как проходила фильтрация в Мариуполе в начале оккупации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мариупольфильтрациявойна
Главное сегодня

Украина сталкивается с трудностями при доставке западного оружия на передовую – WSJ

Вредит репутации: Тищенко больше не глава закарпатской "Слуги народа"

В Венгрии вдруг заявили, что не против транзита оружия в Украину

ВСУ нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области – сводка Генштаба

Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Есть две кандидатуры на должность генпрокурора – источники

Все новости...
Мариуполь
20 самых страшных дней в жизни. История приемной семьи из Мариуполя
В Мариуполе заметили колонну техники РФ, которая двигалась в сторону Запорожской области – советник мэра
Оккупантам в Мариуполе не хватает крови из-за большого количества раненых — советник мэра
Последние новости
01:36
Сумская область: Почти 80 "прилетов" по разным громадам
00:55
ВСУ полностью уничтожили группу "вагнеровцев"
00:20
Путин: Россия не будет мешать вывозить украинское зерно в обмен на снятие продовольственных санкций
23:53
Китай повторил мантру Кремля, что США виноваты в "кризисе" в Украине
23:34
Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко – Белый дом
23:27
Договоренности по "зерновому коридору" на продвинутой стадии, но могут сорваться – Кулеба
23:20
США передадут Украине дополнительные HIMARS – Белый дом
23:11
Резников предлагает производителям оружия протестовать новинки на поле боя против россиян
23:03
видеоНадзор за западным оружием: Зеленский раскрыл детали новой комиссии
22:31
ЕС хочет ослабить санкции против РФ, связанные с экспортом продовольствия и удобрений – СМИ
Все новости...