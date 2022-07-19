В фильтрационных центрах Мариуполя удерживают более 10 тысяч человек - мэр

Во временно оккупированном Мариуполе и в окрестностях города действуют четыре фильтрационных центра, где россияне содержат уже более 10 тысяч человек.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге

Прямая речь: "Фильтрационные центры есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работало все это время. И в них, к сожалению, в плену более 10 тысяч местного населения".

Детали: По словам Бойченко, в плену удерживают многих госслужащих и муниципальных работников. В фильтрационных центрах отсутствуют врачи, из-за чего мариупольцы не получают медицинскую помощь.

Он добавил, что в одном из центров сейчас содержат почти 2 тысячи мужчин. По его мнению, это связано с предстоящей мобилизацией: "Мы понимаем, зачем они это делают. Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами РФ. И это сразу билет на фронт".

Напомним:

В Мариуполе россияне развернули новую волну скрытой мобилизации, предлагая работу пожарными инспекторами.

В сети впервые обнародовали видео, на котором видно, как проходила фильтрация в Мариуполе в начале оккупации.