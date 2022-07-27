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Зеленский предлагает Раде назначить генпрокурором Костина

Елена РощинаСреда, 27 июля 2022, 08:48
Зеленский предлагает Раде назначить генпрокурором Костина
Андрей Костин, фото с сайта партии "Слуга народа"

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде дать согласие на назначение генеральным прокурором Украины народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина.

Источник: проект постановления на сайте парламента

Детали: Проект постановления о согласии на назначение президентом Костина на должность генерального прокурора внесен в Верховную Раду 27 июля.

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Накануне собеседники "Украинской правды" в окружении президента и во фракции "Слуга народа" говорили, что на должность генпрокурора будут предлагать Андрея Костина, хотя ранее рассматривались и другие кандидатуры.

Справка: Андрей Костин – юрист. В 2010 он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт змін", а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

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Как глава комитета по правовой политике он отвечал в парламенте за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

Знать больше: Почему отстранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

Темы: ЗеленскийгенпрокурорКостин АндрейВерховная Рада
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