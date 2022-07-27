Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский об ударах по мосту в Херсоне: сломаем все планы россиян

Ирина БалачукСреда, 27 июля 2022, 22:51
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нанесла удары по Антоновскому мосту в Херсоне, чтобы лишить российских оккупантов возможности перебрасывать свои войска в Херсонской области.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут восстановлены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле. Какие бы ни были у них планы – мы их сломаем".

Детали: Президент подчеркнул, что Украина будет освобождать свою территорию "военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами", пока не выйдет на законные границы.

Предыстория:

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийХерсонвойна
Главное сегодня

обновлено, фото Возле Киева взрывы, россияне нанесли ракетный удар

МИД – о словах Лаврова по поводу переговоров: хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге

Украина внедряет систему мониторинга и контроля поставленного оружия – Маляр

Данилов об ударах по военной инфраструктуре в России: Рука не дрогнет

Оккупанты стягивают дополнительные силы на Херсонщину, но ВСУ нацелены на победу – Данилов

На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб

Все новости...
Зеленский
Зеленский о новоназначенном генпрокуроре: "Человек порядочный и профессиональный"
Зеленский беспокоится, что новый премьер Британии будет поддерживать Украину меньше Джонсона
Ярош, Кличко, Хмара и другие просят Зеленского вернуть Корбану гражданство
Последние новости
08:58
Ракетный удар по Киевщине: по предварительной информации жертв нет - полиция
08:43
Пограничники контролируют границы Черниговщины, но жителей просят не заходить в лес
08:43
США обещают "действовать быстро" против попыток РФ аннексировать новые территории Украины
08:34
В Донецкой области россияне за день убили 5 и ранили 8 гражданских – ОВА
08:25
видеоЗеленский поздравил украинцев с Днем государственности
08:17
видеоФаны "Фенербахче" скандировали имя Путина: Луческу не вышел на пресс-конференцию
08:11
Оккупанты давят со всех сторон, а ВСУ держат их почти на одном месте – Гайдай
07:57
Правительство Эстонии в ближайшие недели примет решение о покупке ПВО средней дальности
07:51
Россияне били по Днепропетровщине из "Ураганов"
07:46
Россияне обстреляли Чугуев, попали в жилые дома
Все новости...