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Зеленский об ударах по мосту в Херсоне: сломаем все планы россиян

Ирина БалачукСреда, 27 июля 2022, 22:51
Зеленский об ударах по мосту в Херсоне: сломаем все планы россиян
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нанесла удары по Антоновскому мосту в Херсоне, чтобы лишить российских оккупантов возможности перебрасывать свои войска в Херсонской области.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут восстановлены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле. Какие бы ни были у них планы – мы их сломаем".

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Детали: Президент подчеркнул, что Украина будет освобождать свою территорию "военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами", пока не выйдет на законные границы.

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Темы: ЗеленскийХерсонвойна
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