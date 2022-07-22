Из-под завалов в Краматорске изъяли тела 3 человек
22 июля под завалами школы в Краматорске Донецкой области спасатели обнаружили тела троих погибших.
Источник: ГСЧС Донецкой области
Дословно: "В 09:10 завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на разрушенном в результате обстрела здании школы в городе Краматорск.
Проведена расчистка и разбор около 205 т разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из завалов тела трех мужчин".
Детали: К разбору завалов привлекалось 38 человек личного состава ГСЧС и 7 единиц техники, дополнительно 1 трактор, 1 автокран и 1 погрузчик от местных органов власти.
Этому предшествовало: 21 июля российские войска разрушили школы в Краматорске и Константиновке, кроме того обстреляли промышленную часть Краматорска и центральную часть Бахмута.
По состоянию на 16:30 21 июля в Краматорске после обстрела школы обнаружили тело мужчины.
Напомним:
- Российские войска 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, а перед тем несколько дней били по промышленной зоне города.
- 3 июля Краматорск обстреливали дважды: попали в "Комфорт Парк Отель" и дорогу, а также повредили дома и школу.