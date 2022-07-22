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Из-под завалов в Краматорске изъяли тела 3 человек

Мазуренко Алена Пятница, 22 июля 2022, 11:03
фото: ГСЧС

22 июля под завалами школы в Краматорске Донецкой области спасатели обнаружили тела троих погибших.

Источник: ГСЧС Донецкой области

Дословно: "В 09:10 завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на разрушенном в результате обстрела здании школы в городе Краматорск.

Проведена расчистка и разбор около 205 т разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из завалов тела трех мужчин".

Детали: К разбору завалов привлекалось 38 человек личного состава ГСЧС и 7 единиц техники, дополнительно 1 трактор, 1 автокран и 1 погрузчик от местных органов власти.

Этому предшествовало: 21 июля российские войска разрушили школы в Краматорске и Константиновке, кроме того обстреляли промышленную часть Краматорска и центральную часть Бахмута.

 

По состоянию на 16:30 21 июля в Краматорске после обстрела школы обнаружили тело мужчины.

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Напомним: 

 
 

Темы: Донецкая областьобстрелКраматорскГСЧС
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