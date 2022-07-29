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Перехваты СБУ: россияне сами устроили взрыв в колонии Еленовки

Катерина ТищенкоПятница, 29 июля 2022, 17:02
последствия взрыва в колонии Еленовки 29 июля, скриншот видео российских пропагандистов

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

Источник: СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии. Таким образом, даже боевики т.н. "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" исправительного учреждения в Еленовке осуществила Украина.

Причем таких аудиоперехватов в распоряжении СБУ несколько – все они будут приобщены в качестве доказательств соответствующего уголовного производства. Украинская спецслужба уже открыла его по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны)".

Детали: Как отмечает СБУ, судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-либо ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

"Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР"", - заявили в Службе безопасности.

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В спецслужбе также добавили, что, судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и уберегли соседние помещения.

Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остаться именно из-за "внутреннего источника" взрыва.

"В целом есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Еленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией", - подчеркнули в СБУ.

Предыстория:

  • Утром 29 июля российские медиа заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Пропагандисты сообщают о как минимум 53 погибших. Источники УП подчеркивают, что удар по украинцам нанесла Россия.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке 29 июля.
  • Генштаб Украины заявил, что Россия совершила артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области, чтобы скрыть пытки и убийства пленных, а также обвинить ВСУ в "военных преступлениях".

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Темы: пленныеДНРСБУ
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