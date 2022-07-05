В Украине погиб второй доброволец из Франции

В Украине погиб еще один гражданин Франции, воевавший на стороне Украины против российских войск.

Об этом пишет RTL, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, 25 июня от полученных ранений скончался 20-летний Адриен Д. Он был ранен в Харьковской области в начале июня во время обстрела русской артиллерией, во время которого погиб еще один французский боец ​​Вильфрид Блерио.

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Тяжело раненный, в коме Адриен Д. находился на лечении в полевом госпитале в Харьковской области. Он был в составе интернационального легиона, воюющего в Украине вместе с украинскими военными против России.

Адриен Д. – второй французский боец, погибший на фронте в Украине, после Вильфрида Блерио, погибшего 1 июня и чьи похороны состоялись во Франции 30 июня.

По информации СМИ, сейчас в Украине воюют около полусотни французов.

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В начале июня сообщалось о гибели добровольцев из Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.