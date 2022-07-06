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Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

Роман Романюк, Мазуренко Алена Среда, 6 июля 2022, 16:31
фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений, а вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных - "мелкая ошибка", по сравнению с единством против России.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам 6 июля

Прямая речь: "У нас сегодня была встреча с военными. У нас они каждый день проходят эти заседания, но сегодня (6 июля – ред.) было отдельное заседание по решению Генштаба 5 июля.

Мы решили, что решение было принято не совсем верно и его отменят.

Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы.

Это просто мелочь. Это ни о чем".

Что было раньше: 6 июля Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины.

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Залужный сообщил, что начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала отменил действие документа, предусматривающего предоставление разрешений военнообязанным на выезд за пределы места жительства во время действия военного положения и объявления мобилизации.

По его словам, "имеющаяся законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов".

Предыстория:

  • Генеральный штаб ВСУ 5 июля сообщил, что разработал Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места проживания или пребывания гражданам Украины, состоящим на воинском учете, во время военного положения, поскольку таких разрешений требует закон.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил, что призывники и военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны брать разрешения в территориальных центрах комплектации.
  • Президент Владимир Зеленский возмутился тем, что такие решения принимают без него.
  • А в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения разрешения в военкомате.

Справка: Пункт 4 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года гласит, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектации.

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Темы: ЗеленскийЗалужныйзаконодательствоВоенное положение
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