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Россияне ударили ракетами по Одесщине и Змеиному

Ирина БалачукЧетверг, 7 июля 2022, 08:39
ОСТРОВ ЗМЕИНЫ 30 ИЮНЯ, ФОТО MAXAR TECHNOLOGIES/TWITTER

На рассвете 7 июля российские захватчики нанесли ракетные удары по Одесской области и острову Змеиный.

Источник: пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "Одесщина. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна".

Детали: По предварительным данным, жертв нет.

Также двумя ракетами оккупанты существенно повредили причал о. Змеиного.

Предыстория:

  • 30 июня российские оккупанты сбежали со Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и из украинской гаубицы "Богдана".
  • Позже российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "как жест доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как выгоняли оккупантов со Змеиного.
  • 4 июля стало известно, что на Змеиный доставили украинский флаг.

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Темы: Одесская областьвойнаЗмеиный
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