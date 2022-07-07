Россияне ударили ракетами по Одесщине и Змеиному

На рассвете 7 июля российские захватчики нанесли ракетные удары по Одесской области и острову Змеиный.

Источник: пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "Одесщина. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна".

Детали: По предварительным данным, жертв нет.

Также двумя ракетами оккупанты существенно повредили причал о. Змеиного.

Предыстория:

30 июня российские оккупанты сбежали со Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и из украинской гаубицы "Богдана".

Позже российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "как жест доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как выгоняли оккупантов со Змеиного.

4 июля стало известно, что на Змеиный доставили украинский флаг.