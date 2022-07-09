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ВСУ обезвредили вражескую разведгруппу и отразили штурмы – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 9 июля 2022, 18:52
ВСУ обезвредили вражескую разведгруппу и отразили штурмы – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении ВСУ обезвредили разведывательную группу противника, также украинские военные отразили вражеские штурмы на нескольких направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции.

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На направлении Малое Веселое – Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника".

Детали: На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.

Все попытки штурма противника в направлениях Довгенькое – Краснополье, Пасека – Долина украинские защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.

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На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.

Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаревка – Верхнекаменское. Точным огнем украинские воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаревки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжил обстрел позиций украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Успеха не имеет, с потерями отошел.

Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области.

Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, терпящие потери в развязанной им бессмысленной войне, отметили в Генштабе.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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