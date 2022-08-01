Киберполиция предупреждает: враг использует мобильные приложения для разведки
Киберполиция предупреждает об опасности использования мобильных приложений, разработанных спецслужбами Российской Федерации.
Источник: пресс-служба киберполиции
Дословно: "Через приложения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам.
Прежде всего, пользователя должно насторожить, если в приложении предлагается производить фотофиксацию местности, делиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте.
Детали: Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует:
- загружать их только из официальных источников – App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д.
- проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, и отзывы пользователей.