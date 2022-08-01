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В Украину прибыли дополнительные HIMARS от США – Резников

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 15:46
HIMARS, фото с Twitter Резникова

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли еще 4 реактивные системы залпового огня HIMARS.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "4 дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и гражданам Штатов за укрепление украинской армии. Мы доказали, что мы умелые операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой".

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, куда войдут дополнительные системы HIMARS, которые "украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя".
  • В понедельник в Украину также прибыли немецкие дальнобойные РСЗО MARS II.

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Темы: HIMARSРезниковСША
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