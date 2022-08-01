В Украину прибыли дополнительные HIMARS от США – Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли еще 4 реактивные системы залпового огня HIMARS.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "4 дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и гражданам Штатов за укрепление украинской армии. Мы доказали, что мы умелые операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой".

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