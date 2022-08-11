Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швейцария пришлет Украине 100 тонн гуманитарной помощи

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 07:56

Швейцария предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщил президент страны Игнацио Кассис, пишет "Европейская правда".

"Дополнительная гуманитарная помощь для Украины. Швейцария на этой неделе посылает 100 тонн грузов, включая медицинское и противопожарное оборудование", - отметил Кассис в своем Twitter.

Реклама:

По его словам, с марта страна послала в Украину уже 5,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Напомним, Украина и Швейцария завершили переговоры о возможности представительства украинских интересов в России после разрыва дипломатических отношений.

ВИДЕО ДНЯ

Впрочем, министерство иностранных дел России заявило, что Москва не имеет никаких контактов с официальными властями Швейцарии и не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от присоединившихся к антироссийским санкциям стран.

В июне президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что украинская сторона обратилась к Швейцарии с просьбой помочь с предоставлением консульских услуг для находящихся в России украинцев.

Темы: Швейцариявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Швейцария
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Оползень на востоке Швейцарии разрушил дома, из-за новых рисков эвакуируют сотню людей
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: