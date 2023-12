Швейцария пришлет Украине 100 тонн гуманитарной помощи

Швейцария предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщил президент страны Игнацио Кассис, пишет "Европейская правда".

"Дополнительная гуманитарная помощь для Украины. Швейцария на этой неделе посылает 100 тонн грузов, включая медицинское и противопожарное оборудование", - отметил Кассис в своем Twitter.

По его словам, с марта страна послала в Украину уже 5,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.

More humanitarian aid for #Ukraine 🇺🇦 #Switzerland 🇨🇭 is sending 100 tonnes of supplies this week, including medical & firefighting equipment provided by @vbs_ddps. Proud of our @SwissDevCoop staff for organising the delivery of 5,300 tonnes of relief goods since March 🙏 pic.twitter.com/v9FVUbIRCy