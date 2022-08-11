Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 07:56

Швейцарія надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс, пише "Європейська правда".

"Додаткова гуманітарна допомога для України. Швейцарія цього тижня надсилає 100 тонн вантажів, включаючи медичне та протипожежне обладнання", - зазначив Кассіс у своєму Twitter.

За його словами, з березня країна надіслала в Україну вже 5,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо,  Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

Утім, міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії і не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій.

ВІДЕО ДНЯ

У червні президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Швейцаріявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоРосіяни 4 рази за день обстріляли ЗАЕС і околиці – Енергоатом

У Росії до 40% військових, які планували війну проти України, перебувають під слідством – Генштаб

McDonald's буде поетапно відкривати ресторани в Україні

Спровокована аварія на ЗАЕС буде по суті застосуванням Росією ядерної зброї – Зеленський

фотоСтолична адвокатка продавала "липові" довідки чоловікам для виїзду за кордон

Естонія закриває в’їзд росіянам з чинними шенгенськими візами, з деякими винятками

Усі новини...
Швейцарія
Україна домовилася зі Швейцарією про представництво інтересів у Росії. Москва проти
У Швейцарії знайшли в льодовику рештки літака, що розбився 50 років тому
Швейцарія приєдналась до сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії
Останні новини
18:41
У Мар’їнці авто поліції потрапило під обстріл під час евакуації цивільних, є поранені
18:35
АМКУ перевірить продавця чаїв Greenfield і TESS на причетність до Росії
18:33
У МЗС РФ відкинули пропозицію Швейцарії представляти інтереси України
18:30
У Німеччині й Австрії – скандал через продаж вин із Гітлером на етикетці
18:21
оновленоРосіяни 4 рази за день обстріляли ЗАЕС і околиці – Енергоатом
18:20
Витрати на страхування та фрахтування суден з українським зерном зменшуються
18:19
фотоMaxar опублікувала нові супутникові знімки аеродрому в Криму після вибухів
18:12
"Думала, що закрию собою дитину": мама загиблої Лізи розповіла деталі про обстріл Вінниці
18:06
Податкові виплати українських тютюнових компаній не сильно відрізняються від довоєнних
17:59
Захарова про рішення Латвії визнати РФ спонсором тероризму: "тваринна ксенофобія" і "неонацизм"
Усі новини...