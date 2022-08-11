Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги

Швейцарія надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс, пише "Європейська правда".

"Додаткова гуманітарна допомога для України. Швейцарія цього тижня надсилає 100 тонн вантажів, включаючи медичне та протипожежне обладнання", - зазначив Кассіс у своєму Twitter.

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За його словами, з березня країна надіслала в Україну вже 5,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

More humanitarian aid for #Ukraine 🇺🇦 #Switzerland 🇨🇭 is sending 100 tonnes of supplies this week, including medical & firefighting equipment provided by @vbs_ddps. Proud of our @SwissDevCoop staff for organising the delivery of 5,300 tonnes of relief goods since March 🙏 pic.twitter.com/v9FVUbIRCy — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 10, 2022

Нагадаємо, Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

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Утім, міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії і не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій.

У червні президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.