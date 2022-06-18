В Мариуполе острая проблема с водой: люди набирают из луж – советник мэра
Суббота, 18 июня 2022, 11:47
В Мариуполе обостряется проблема с водоснабжением – люди вынуждены набирать воду из луж после порывов.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни".
Детали: Он опубликовал видео, как мариупольцы набирают воду из лужи.
У Маріуполі проблема з водопостачанням. Люди набирають воду з калюж - радник мера pic.twitter.com/aCOvC8jkdk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 18, 2022
Также советник мэра рассказал, что оккупанты украли оборудование фонтана в Театральном сквере.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они продолжали держать оборону и просили мир о спасении: морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести в несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти планируют их обмен.
- 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" уже выведены, и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
- Сейчас Мариуполь оккупирован. Россияне переименовали площадь Свободы в городе в площадь Ленина.
- По улицам разрушенного города ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующими российскую пропаганду.
- По данным городского совета Мариуполя, до конца 2022 года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от инфекционных заболеваний.
- Оккупанты депортировали 50 тысяч мариупольцев.