Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе острая проблема с водой: люди набирают из луж – советник мэра

Ирина БалачукСуббота, 18 июня 2022, 11:47
Скриншот из видео

В Мариуполе обостряется проблема с водоснабжением – люди вынуждены набирать воду из луж после порывов.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни".

Детали: Он опубликовал видео, как мариупольцы набирают воду из лужи.

Также советник мэра рассказал, что оккупанты украли оборудование фонтана в Театральном сквере.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они продолжали держать оборону и просили мир о спасении: морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов. 
  • В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести в несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти планируют их обмен.
  • 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" уже выведены, и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
  • Сейчас Мариуполь оккупирован. Россияне переименовали площадь Свободы в городе в площадь Ленина.
  • По улицам разрушенного города ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующими российскую пропаганду.
  • По данным городского совета Мариуполя, до конца 2022 года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от инфекционных заболеваний.
  • Оккупанты депортировали 50 тысяч мариупольцев.

Темы: Мариупольвойнаоккупациявода
Главное сегодня

Джонсон предлагает Западу план из 4 пунктов из-за затяжной войны в Украине

документОккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй

Еврокомиссия предлагает отменить статус кандидата, если Украина не будет проводить реформы

Северодонецк: Гражданские отказались эвакуироваться из укрытий "Азота" – Гайдай

Кадыров упрекнул страны ОДКБ за "молчание" о войне в Украине

Оккупанты распространяют в Запорожской области газеты с фейковыми заявлениями Залужного и Арестовича

Все новости...
Мариуполь
В Мариуполе 10-15 человек ежедневно жалуются на симптомы холеры, но их отправляют домой – советник мэра
Мариуполь: россияне придумали новый повод для мародерства и запрещают украинский – советник мэра
Россияне уничтожили вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев – советник мэра
Последние новости
01:37
Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск
00:39
На востоке ВСУ уничтожили 87 захватчиков и 2 вражеских пункта боеприпасов
00:10
В Донецкой области россияне убили одного гражданского и ранили 11
23:43
Джонсон предлагает Западу план из 4 пунктов из-за затяжной войны в Украине
23:11
Пентагон думает отправить в Украину еще четыре HIMARS – СМИ
23:07
Украинки взяли весь подиум в прыжках в высоту в Париже
22:36
Командир "Азова" Денис Прокопенко передал свои обязанности
22:24
фото, видеоВ районе Северодонецка произошел мощный взрыв
21:59
видеоПарамедик Тайра записала первое видео после освобождения из плена
21:50
документОккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй
Все новости...