В Мариуполе острая проблема с водой: люди набирают из луж – советник мэра

В Мариуполе обостряется проблема с водоснабжением – люди вынуждены набирать воду из луж после порывов.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни".

Детали: Он опубликовал видео, как мариупольцы набирают воду из лужи.

У Маріуполі проблема з водопостачанням. Люди набирають воду з калюж - радник мера pic.twitter.com/aCOvC8jkdk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 18, 2022

Также советник мэра рассказал, что оккупанты украли оборудование фонтана в Театральном сквере.

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