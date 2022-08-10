Украина планирует освободить Херсон до конца года – Марченко

Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца года.

Источник: генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью РБК-Украина

Прямая речь Марченко на вопроси, какие территории ВСУ физически могут деоккупировать до конца года: "Херсон – 100%. То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут происходить какие-то более локальные военные действия. Но к концу года мы должны закончить основную фазу этой войны".

Детали: Марченко не смог назвать каких-то конкретных сроков, когда начнется украинская наступательная операция в Херсонской области, но просил херсонцев "немножко потерпеть". По его словам, "это будет не так долго, как все ожидают, это будет быстро".

Он также уверен, что оккупанты в Херсонской области не смогут провести свои псевдореферендумы за присоединение к России, поскольку "херсонцы очень проукраински настроены и сопротивляются".

По словам Марченко, сейчас западная помощь Украине поступает маленькими партиями, и это очень затрудняет проведение контрнаступления. Но, он считает, как только Украина получит полный пакет этой помощи, то наступление будет "очень быстрым".

Прямая речь Марченко: "Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу".

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Что было раньше: Вооруженные силы Украины 8 августа нанесли удар по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. После этого из оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных.

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