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Минобороны Украины "разводит руками" относительно взрывов в Крыму

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 августа 2022, 17:34
Минобороны Украины разводит руками относительно взрывов в Крыму
Анна Маляр. фото медиацентра "Украина - Укринформ"

Министерство обороны Украины отмечает, что официально не подтверждает причастность ВСУ к взрывам на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге 11 августа, отвечая на вопросы журналистов.

Прямая речь: "Я обращаюсь ко всем читателям, зрителям.. Если вы в любом средстве массовой информации... самом авторитетном... видите, что какой-то неизвестный работник Минобороны без фамилии без имени (цитируется –ред.), я рекомендую не верить в эту информацию, потому что я подтверждаю, что в Министерстве обороны не было таких разговоров, потому что мы пользуемся информацией Генерального штаба.

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Никакого официального подтверждения или заявления о причастности Вооруженных сил Украины к этому нет".

Детали: Так Маляр прокомментировала материал The New York Times, в котором со ссылкой на "высокопоставленного украинского военного" говорилось, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму стоят украинские силы.

Относительно еще одного заявления – генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко –, который в интервью изданию "РБК-Украина" отметил, что Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца года замминистра заявила, что военные не должны рассказывать о планах ВСУ, а журналисты – спрашивать о них.

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Прямая речь: "Я подчеркиваю, что существует уголовная ответственность за разглашаемую военными информацию.. и кстати, блоггеры и журналисты это делают.. По поводу планов ВСУ, по поводу какой-то информации, которая им стала известна по передовой...

Еще раз обращаюсь ко всем – не нужно задавать вопросы об оперативных планах ВСУ. Это информация с ограниченным доступом и публично вам не будет никто отвечать. Все, что можно сказать, уже заявлено.

Предыстория:

Темы: КрымвойнаМинобороны
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