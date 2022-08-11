Минобороны Украины "разводит руками" относительно взрывов в Крыму
Министерство обороны Украины отмечает, что официально не подтверждает причастность ВСУ к взрывам на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге 11 августа, отвечая на вопросы журналистов.
Прямая речь: "Я обращаюсь ко всем читателям, зрителям.. Если вы в любом средстве массовой информации... самом авторитетном... видите, что какой-то неизвестный работник Минобороны без фамилии без имени (цитируется –ред.), я рекомендую не верить в эту информацию, потому что я подтверждаю, что в Министерстве обороны не было таких разговоров, потому что мы пользуемся информацией Генерального штаба.
Никакого официального подтверждения или заявления о причастности Вооруженных сил Украины к этому нет".
Детали: Так Маляр прокомментировала материал The New York Times, в котором со ссылкой на "высокопоставленного украинского военного" говорилось, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму стоят украинские силы.
Относительно еще одного заявления – генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко –, который в интервью изданию "РБК-Украина" отметил, что Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца года замминистра заявила, что военные не должны рассказывать о планах ВСУ, а журналисты – спрашивать о них.
Прямая речь: "Я подчеркиваю, что существует уголовная ответственность за разглашаемую военными информацию.. и кстати, блоггеры и журналисты это делают.. По поводу планов ВСУ, по поводу какой-то информации, которая им стала известна по передовой...
Еще раз обращаюсь ко всем – не нужно задавать вопросы об оперативных планах ВСУ. Это информация с ограниченным доступом и публично вам не будет никто отвечать. Все, что можно сказать, уже заявлено.
Предыстория:
- 9 августа произошли взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
- Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.
- Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке, однако напомнило о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
- В то же время в сводке Генштаба ВСУ о потерях российской армии на следующий день значились 9 самолетов
- Главное управление разведки Минобороны Украины не стало комментировать "Украинской правде" инцидент, другие источники во властных кругах не дали однозначной информации о причинах взрывов на аэродроме в Крыму.