Россияне обстреляли Николаев, интенсивно бьют по Донецкой области – данные ОВА

В ночь на 15 августа россияне обстреляли Харьковскую и Сумскую области со своей территории, повредили учебное заведение и гостиницу в Николаеве, в Донецкой области обстреляли Константиновку, Славянск и Авдеевку.

Источник: данные областных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 понедельника 15 августа, а также городского главы Николаева Александра Сенкевича

Детали: Николаевская область: ночью Николаев подвергся вражеским обстрелам, в результате которых повреждено образовательное учреждение. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в учебном заведении из-за обстрела обрушилась часть здания. Также в результате обстрела около 02:40 ночи повреждения получила гостиница в окрестностях города. Предварительно, без жертв и пострадавших.

Также ночью враг обстрелял с. Котлярово Шевченковской общины. Информация о последствиях уточняется.

В воскресенье в течение дня, вечером и в понедельник утром обстрелы за пределами с. Широкое Широковской общины. Повреждены сельхозпостройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.

Ночью обстрелам подверглось также с. Поляна Широковской общины, повреждены жилые дома и гаражи.

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Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, которые находятся на линии разграничения.

Херсонская область: жители Херсона слышали автоматные очереди, впоследствии был очередной точный удар Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту.

Сумская область: утром – минометный обстрел Середино-Будской общины, не менее 15 прилетов. Обстрел продолжается с 7 утра. Последствия уточняются.

В воскресенье за ​​день россияне совершили 11 обстрелов пограничных общин области – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотинской. Более 100 "пролетов".

Харьковская область: из российского Белгорода выпустили ночью более 10 ракет по Харьковщине. В Харькове попадание в одно из гражданских предприятий, возник пожар. Без пострадавших.

По области ночью зафиксировали попадание ракет в Мерефе. Снаряд попал в землю на территории одного из гражданских предприятий, другие попадания устанавливаются.

Накануне ночью зафиксировали также ракетный удар в Чугуеве.

Обстрелы в течение суток подвергались Чугуевский, Изюмский районы, возникали пожары на складских помещениях, оккупанты попадали по свалкам, лесополосам, хозяйственным сооружениям.

Днепропетровская область: враг ударил по Синельниковскому и Никопольскому районам.

Никопольский был обстрелян из "Градов". В Никополе есть разрушение цехов, складов и админпостроек на промышленном предприятии. Без пострадавших.

В Марганецкой общине без разрушений и пострадавших. В Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших.

В Синельниковский район прилетели четыре вражеских ракеты. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Детали выясняются.

Одну вражескую ракету над Днепропетровщиной сбили защитники Украины.

Донецкая область: ночью – обстрел Константиновки, центральной части Славянска, массированный артобстрел старой части и центра Авдеевки.

За сутки из артиллерии, РСЗО "Смерч", "Град", ЗРК "С-300" обстреляны Николаевка, Бахмут, Угледар, Красногоровка, Авдеевка, Константиновка, пгт. Большая Новоселка, с.Андреевка, пгт.Райгородок, пгт. Нью-Йорк, с.Галицыновка, с.Карловка, с.Первомайское, с.Ласточкино, с.Георгиевка.

Повреждены 3 многоэтажки, 28 частных жилых домов, помещение Славянской ТЭС, фильтровальная станция КП "Вода Донбасса", 2 гражданских автомобиля, гараж, ангар.

За сутки по области 3 погибших, 13 раненых гражданских.

Луганская область: на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта.

Также выпущено семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Совершены четыре танковых наступления.