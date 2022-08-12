Из Мариуполя начали вывозить семьи военных России – советник мэра

Расстояние между с. Мелекино и с. Б.Коса под Мариуполем, скрин

С побережья оккупированного Мариуполя вывезли семьи российских военных после взрывов на аэродроме в Крыму.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Все семьи военных оккупантов после крымского хлопка срочно покинули побережье от с. Мелекино в с. Б. Коса. Страх властвует среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов".

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Детали: По его словам, у гауляйтера Константина Иващенко, которого Россия назначила "мэром" Мариуполя, количество охранников возросло с 4 до 7.

Предыстория:

9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма. Минобороны РФ заявило, что на авиабазе "Саки" детонировали несколько авиационных снарядов.

В тот же день стало известно, что из оккупированного Херсона стали вывозить семьи российских военных.

До этого советник мэра сообщал, что из оккупированного Мариуполя ежедневно выезжают до 100 человек, а город почти безлюден.