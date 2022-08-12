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Из Мариуполя начали вывозить семьи военных России – советник мэра

"Украинская правда"Пятница, 12 августа 2022, 15:14
Расстояние между с. Мелекино и с. Б.Коса под Мариуполем, скрин

С побережья оккупированного Мариуполя вывезли семьи российских военных после взрывов на аэродроме в Крыму.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Все семьи военных оккупантов после крымского хлопка срочно покинули побережье от с. Мелекино в с. Б. Коса. Страх властвует среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов".

Детали: По его словам, у гауляйтера Константина Иващенко, которого Россия назначила "мэром" Мариуполя, количество охранников возросло с 4 до 7.

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Темы: Мариупольоккупация
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