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Зеленский уволил заместителя Баканова и перетасовал СБУ-шников в областях

Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 11:41
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

После представления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский уволил его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких глав областных управлений СБУ.

Источник: указы на сайте президента

Детали: 19 июля Владимир Зеленский уволил Горбенко Владимира Терентьевича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Президент уволил с должности начальника управления СБУ в Сумской области Григоренко Руслана Владимировича и назначил вместо него Федорова Эдуарда Владимировича.

Также глава государства уволил с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области Краснянского Владимира Юрьевича – и назначил вместо него Лысака Сергея Петровича, которого перед тем уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области.

Борзилова Евгения Викторовича Зеленский переместил из управления СБУ в Полтавской области в управление СБУ в Закарпатской области.

А Полтавское управление СБУ возглавил Рудницкий Иван Львович, который до этого как раз возглавлял управление спецслужбы на Закарпатье.

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Начальником управления СБУ в Харьковской области стал Куць Александр Иванович.

Предыдущего руководителя управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина президент уволил 29 мая, потому что тот "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

Напомним: 12 июля президент сменил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины: вместо Сергея Левченко назначил Александра Дубровина.

17 июля Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а 18 июля предложил Верховной Раде уволить его.

Еще 27 июня президент отрицал намерение уволить Баканова и говорил об инспекции правоохранительных органов, которая тогда якобы проходила.

Знать больше: Почему отстранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

Темы: СБУЗеленский
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