Россияне ударили ракетами по Харькову и Кураховому, в Херсонской области усилили давление – ОВА

Российские оккупанты усилили давление на жителей Херсонской области, также захватчики нанесли ракетные удары по Николаеву и Харькову, по Одесской и Донецкой областям.

Источник: данные ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 среды 17 августа

Дословно: "Стабильно тяжелая ситуация в Херсонской области: воздушная тревога, громкие взрывы и обстрелы, проверка жилья, мародерство и похищение людей продолжались за прошедшие сутки.

Также жители области массово сообщали об истребителях, летающих на территории районов.

В течение суток российские военные обстреливали 6 населенных пунктов Херсонской области, в результате чего местные жители получили ранения.

Кроме того, есть информация, что оккупационные власти и военные значительно усилили давление на жителей области. В частности, стало больше проверок документов, телефонов, транспорта".

Детали: В Николаевской области во вторник вечером враг ударил по портовой инфраструктуре Николаева реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Без человеческих потерь.

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Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Известно о попадании по гражданским объектам, в частности, ЧНУ имени Петра Могилы и одному из предприятий города. Также повреждены частные дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Ночью также обстрелы подверглись с. Широкое Широковской общины. Попадания были по сельхозпостройкам и дороге. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

По Одесской области враг ночью нанес ракетный удар. В результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. Троє гражданских лиц ранены.

Продолжается спасательная операция. Обстоятельства уточняются.

Днепропетровская область: враг снова обстрелял Криворожский и Никопольский районы. По Никопольскому ударил трижды за ночь.

В Никополе повреждены 6 частных домов, машины и газопроводы низкого давления. В Червоногригоровской общине задело местное предприятие и недавно отремонтированную Никопольскую трассу. Перебита линия электропередач. Люди не пострадали.

В Криворожском районе враг ударил по Широковской общине. Без жертв и разрушений.

Харьковская область: в течение суток российские оккупанты интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу Харькову и области. Несколько раз из РСЗО обстреливали Салтовский район Харькова. Повреждены жилые многоэтажные дома, критическая транспортная инфраструктура, попадание на открытые территории. Без пострадавших.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский районы.

В среду утром Штаб обороны зафиксировал запуск более 5 ракет из Белгорода.

Ракетные удары повредили жилые дома, возникли несколько пожаров.

В Изюмском районе из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура, горела трава на открытых территориях.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Луганская область: за минувшую ночь противник совершил шесть артиллерийских обстрелов и четыре минометных, нанес ракетный удар, пытался поразить позиции украинских военных из танков, дважды применял авиацию.

Атаки россиян отражены по семи направлениям. По одному – бои еще ведутся.

Донецкая область: ночью – ракетный удар по Курахово. Погибших и пострадавших гражданского населения нет. Также ночью – ракетный удар по пгт. Кураховка. Прямое попадание в частный жилой дом. Продолжается спасательная операция, силами ГСЧС ликвидируется пожар и расчищается завалы.

Утром – обстрел Дружковки. Повреждены около десятка частных домов.

В течение суток были обстреляны Авдеевка, Бахмут, с. Зайцево, с. Карловка, пгт. Беляевка.

За сутки – 2 погибших, 7 раненых гражданских.