В Керчи слышали взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО

Жители Керчи в оккупированном Крыму в четверг вечером слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.

Источник: так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram, местные телеграм-каналы, Крым.Реалии

Дословно Крючков: "Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет".

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Детали: В то же время, в крымских пабликах сообщают о громком взрыве в Керчи, который было слышно в разных районах города, а также в близлежащих селах. В некоторых домах дрожали стекла.

Жители Керчи сообщили Крым.Реалии, что вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане стали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв, и в небе через пару секунд появилась огненная вспышка, которая исчезла также через пару секунд, отмечает издание.

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Справка: Именно в Керчи берет свое начало Керченский мост или Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

Что предшествовало: 17 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.

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