Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Керчи слышали взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО

Катерина ТищенкоЧетверг, 18 августа 2022, 21:35

Жители Керчи в оккупированном Крыму в четверг вечером слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.

Источник: так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram, местные телеграм-каналы, Крым.Реалии

Дословно Крючков: "Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет".

Детали: В то же время, в крымских пабликах сообщают о громком взрыве в Керчи, который было слышно в разных районах города, а также в близлежащих селах. В некоторых домах дрожали стекла.

Жители Керчи сообщили Крым.Реалии, что вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане стали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв, и в небе через пару секунд появилась огненная вспышка, которая исчезла также через пару секунд, отмечает издание.

Справка: Именно в Керчи берет свое начало Керченский мост или Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 17 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.

Предыстория:

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Крымвзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Путин планирует приехать на саммит G20, куда приглашен Зеленский

В правящей коалиции Германии призвали запустить "Северный поток-2"

Зеленский ввел мораторий на повышение коммунальных тарифов

По всей Херсонщине бои, из России обстреливают Черниговщину и Сумщину – ОВА

Путин проигрывает информационную войну в Украине – британская разведка

Украина попросит ЕС об исключении для украинцев-беженцев, которым грозит двойное налогообложение

Все новости...
Крым
На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО
Крымская платформа – наш дипломатический Рамштайн
Из Улан-Удэ к границе с Украиной едут 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 – СтратКом ВСУ
Последние новости
11:40
США одобряют применение Украиной их оружия в Крыму – Politico
11:39
Обстрел Харькова: количество погибших увеличилось до 19 человек
11:18
Бизнес-ассоциация из Восточной Германии призывает Шольца отменить санкции против России
11:16
Генсек НАТО примет участие в саммите Крымской платформы
11:13
Более 700 тысяч тонн топлива импортировали в Украину в июле
10:49
фото"Украина – это свобода": художник подарил Кропивницкому мурал ко Дню Независимости
10:45
Депозиты юрлиц продолжают расти – Опендатабот
10:44
Россияне в Мелитополе готовят "референдум на дому", чтобы скрыть низкую явку – Сопротивление
10:42
Спутник от фонда Притулы: как "птички" ICEYE помогут Украине уничтожать врага
10:42
видеоФСБ пыталась установить "жучки" в кулуарах Рады – СБУ
Все новости...