В Керчи слышали взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО
Жители Керчи в оккупированном Крыму в четверг вечером слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.
Источник: так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram, местные телеграм-каналы, Крым.Реалии
Дословно Крючков: "Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет".
Детали: В то же время, в крымских пабликах сообщают о громком взрыве в Керчи, который было слышно в разных районах города, а также в близлежащих селах. В некоторых домах дрожали стекла.
Жители Керчи сообщили Крым.Реалии, что вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы.
По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане стали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв, и в небе через пару секунд появилась огненная вспышка, которая исчезла также через пару секунд, отмечает издание.
Справка: Именно в Керчи берет свое начало Керченский мост или Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.
Что предшествовало: 17 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.
Предыстория:
- 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы и был виден огонь. Сообщалось о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. Оккупанты Крыма начали эвакуацию людей.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул, что за взрывами в Крыму стоят ВСУ, и добавил, что уничтожение российских складов с оружием будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.
- По информации The New York Times, к утренним взрывам на складе под Джанкоем в Крыму причастно элитное украинское военное подразделение.
- В обед РосСМИ сообщили о новых взрывах в Крыму – на этот раз на военной авиабазе под Симферополем.
- 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке также раздавались взрывы.