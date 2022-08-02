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В России признали "Азов" "террористической организацией"

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 13:58
В России признали Азов террористической организацией
Военнослужащий, фото с сайта Азова

Верховный суд страны-агрессора признал украинский батальон "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории РФ.

Источник: российское медиа "РИА Новости"

Дословно: "Верховный суд признал батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории России. Решение подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу".

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Детали: Это решение фактически лишает членов батальона "Азов" статуса военнопленных, сняв с них иммунитет, защищающий от уголовного преследования за участие в боевых действиях.

Предыстория:

  • Россия называет полк "неонацистским" и обвиняет его в военных преступлениях. Кроме того, ранее в РФ признали "экстремистской" деятельность "Азова", а в отношении его членов возбуждено уголовное дело.
  • РосСМИ сообщали, что более тысячи военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию РФ.
  • Недавно посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.
  • В полку "Азов" заявили, что президент РФ Владимир Путин будет казнен по решению международного трибунала.

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Темы: РосcияАзов
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