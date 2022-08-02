В России признали "Азов" "террористической организацией"

Верховный суд страны-агрессора признал украинский батальон "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории РФ.

Источник: российское медиа "РИА Новости"

Дословно: "Верховный суд признал батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории России. Решение подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу".

Детали: Это решение фактически лишает членов батальона "Азов" статуса военнопленных, сняв с них иммунитет, защищающий от уголовного преследования за участие в боевых действиях.

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