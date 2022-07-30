"Азов" – Путину: Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами
В полку "Азов" после убийства украинских военнопленных в Еленовке заявляют, что президент РФ Владимир Путин будет казнен по решению международного трибунала.
Источник: заявление и.о. командира полка "Азов" Никиты Надточия по поводу массового убийства украинских военнопленных в Еленовке
Прямая речь: "Сутки они (россияне – ред.) врали об украинской армии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства (РФ в Британии – ред.).
Я хочу напомнить Путину, который лично несет ответственность за это военное преступление, что в доме повешенного о веревке не говорят.
Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями, по решению международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена".
Детали: Надточий отметил, что в "Азове" расценивают удар РФ по Еленовке как акт публичной казни, совершенный Россией от безнаказанности.
"Мы, "Азов", Украина как государство и весь цивилизованный мир больно дадим отпор, чтобы Россия это запомнила раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов смертной казни наших пленных. У нас есть предварительная информация, но пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились – на оккупированных территориях Украины, России или третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание", – обещает он.
Что предшествовало: 29 июля подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти. В МИД заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.