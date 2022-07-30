"Азов" – Путину: Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами

В полку "Азов" после убийства украинских военнопленных в Еленовке заявляют, что президент РФ Владимир Путин будет казнен по решению международного трибунала.

Источник: заявление и.о. командира полка "Азов" Никиты Надточия по поводу массового убийства украинских военнопленных в Еленовке

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Прямая речь: "Сутки они (россияне – ред.) врали об украинской армии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства (РФ в Британии – ред.).

Я хочу напомнить Путину, который лично несет ответственность за это военное преступление, что в доме повешенного о веревке не говорят.

Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями, по решению международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена".

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Детали: Надточий отметил, что в "Азове" расценивают удар РФ по Еленовке как акт публичной казни, совершенный Россией от безнаказанности.

"Мы, "Азов", Украина как государство и весь цивилизованный мир больно дадим отпор, чтобы Россия это запомнила раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов смертной казни наших пленных. У нас есть предварительная информация, но пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились – на оккупированных территориях Украины, России или третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание", – обещает он.

Что предшествовало: 29 июля подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке.

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