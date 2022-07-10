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Оккупанты хотят казнить двух "азовцев"

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 21:27
фото "азовцев"

Россияне сообщают, что двум бойцам "Азова" грозит смертная казнь.

Источник: российские пропагандисты, собеседник УП в разведке

Детали: Согласно сообщениям боевиков, казнить собрались Николая (позывной "Фрост", фамилия на данный момент неизвестна) и Константина Никитенко ("Фокс").

По данным источника УП в разведке, их вывезли из колонии в неизвестном направлении.

Российские пропагандисты сообщают разные версии – одни пишут, что бойцов засудили еще 9 июля, другие – что суд только состоится в будущем.

О причинах также сообщаются разные версии – сначала писали, что "азовцы" якобы обстреливали мирных жителей в Мариуполе, позже – что напали на конвой с раненными оккупантами. В то же время никаких доказательств и подробностей не сообщают.

Напомним: Непосредственно перед "судом" боевики 8 июля отменили "мораторий на смертную казнь".

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Предыстория:

  • Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находятся в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • 19 июня российские СМИ сообщили, что командиров полка "Азов" вывезли с оккупированной территории Донецкой области в Россию для "следственных действий". Перед тем командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.
  • 29 июня в рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

Темы: АзовМариупольпропагандаРосcия
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