В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ

РосСМИ сообщает, что более тысячи военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию Российской Федерации.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник

Прямая речь: " В Россию этапировали более 1 тыс. человек из "Азовстали". С ними плотно работают правоохранительные органы. В ближайшее время после проведения очных ставок с рядом военнопленных следствие также планирует направить их в Россию".

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Детали: Как уточнил источник в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие намерено отправить в Россию еще часть украинских военнопленных.

По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, " среди которых иностранные наемники, сдавшиеся в Мариуполе".

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