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В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 00:53
В РФ этапировали более тысячи военных из Азовстали – росСМИ
Фото: бойца полка "Азов" Дмитрия Козацкого из Азовстали

РосСМИ сообщает, что более тысячи военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию Российской Федерации.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник

Прямая речь: " В Россию этапировали более 1 тыс. человек из "Азовстали". С ними плотно работают правоохранительные органы. В ближайшее время после проведения очных ставок с рядом военнопленных следствие также планирует направить их в Россию".

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Детали: Как уточнил источник в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие намерено отправить в Россию еще часть украинских военнопленных.

По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, " среди которых иностранные наемники, сдавшиеся в Мариуполе".

Узнать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя 

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Екатерина Прокопенко: СИЗО, где находятся защитники Мариуполя, переполнено, еда и вода нуждаются в улучшении

Предыстория:

  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов. 
  • В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести в несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти планируют их обмен.
  • 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" уже выведены, и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
  • 6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.

Темы: РосcиявойнаМариупольпленные
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