Точные удары HIMARS по целям: Россия обвинила США в участии в войне

Министерство обороны России обвинило США в участии в войне на стороне Украины, поскольку, как там говорят, с Вашингтоном согласовываются цели, по которым бьют реактивные системы залпового огня HIMARS.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова

Детали: Конашенков сослался на слова заместителя председателя военной разведки Вадима Скибицкого, который якобы сказал "The Telegraph", что перед запусками ракет HIMARS между представителями разведслужб Украины и США идут консультации, "позволяющие Вашингтону остановить любые атаки, если они недовольны целью".

Прямая речь Конашенкова: "Все это бесспорно доказывает, что Вашингтон, несмотря на заявления Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт в Украине".

Что предшествовало: