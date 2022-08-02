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Точные удары HIMARS по целям: Россия обвинила США в участии в войне

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 16:49
Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны России обвинило США в участии в войне на стороне Украины, поскольку, как там говорят, с Вашингтоном согласовываются цели, по которым бьют реактивные системы залпового огня HIMARS.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова

Детали: Конашенков сослался на слова заместителя председателя военной разведки Вадима Скибицкого, который якобы сказал "The Telegraph", что перед запусками ракет HIMARS между представителями разведслужб Украины и США идут консультации, "позволяющие Вашингтону остановить любые атаки, если они недовольны целью".

Прямая речь Конашенкова: "Все это бесспорно доказывает, что Вашингтон, несмотря на заявления Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт в Украине".

Что предшествовало:

  • Ранее стало известно, что Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, куда войдут дополнительные системы HIMARS, которые "украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя".
  • 1 августа министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли еще 4 реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Темы: войнаHIMARSРосcияУкраина
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