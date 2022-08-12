Событие дня: Россия терроризирует мир ядерной опасностью через Запорожскую АЭС. Объясняем контекст и возможные угрозы

Уже шостий місяць Запорізька АЕС, розташована в Енергодарі, знаходиться в окупації.

Разом із українським персоналом на території атомної станції перебуває 10-15 працівників "Росатому", а також близько 500 російських солдатів із військовою технікою, вибухівкою та зброєю.

З початку серпня окупанти почали активно обстрілювати територію станції й водночас звинувачувати в цьому Україну.

11 серпня щодо питання безпеки на Запорізькій АЕС, на пропозицію Росії (!), засідала Рада Безпеки ООН. США та Україна закликали Росію негайно вивести з території ЗАЕС свої війська та допустити до неї представників МАГАТЕ. Сама Росія виступила проти демілітаризації станції, пояснюючи це тим, що вона охороняє її від "можливих терактів".

"Українська правда" розповідає, що відомо про ситуацію з обстрілами ЗАЕС, наскільки вона критична, та нащо Росії тримати в заручниках цілу станцію.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі. Вона складається з шести атомних енергоблоків, до війни забезпечувала виробництво майже чверті електроенергії в країні.

Три з чотирьох ліній живлення, якими ЗАЕС з'єднана з енергосистемою України, наразі пошкоджені через обстріли.

"Дива не можуть тривати вічно": що відбувається на АЕС

З початку серпня територія АЕС перебуває під регулярним обстрілом. 5-го серпня було пошкоджено високовольтну лінію зв'язку, азотно-кисневу станцію та допоміжний корпус. 6-го – три датчики радіаційного моніторингу. 11-го прильоти прийшлися на район комендатури станції та пожежну частину, що розташована поряд із ЗАЕС.

Під час одного з обстрілів, як ідеться в заяві "Енергоатома", окупанти цілилися в контейнери з відпрацьованим ядерним паливом (!) – таких у сховищі ЗАЕС 170, у кожному по 24 збірки. На щастя, в них не влучили.

"Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно", – йдеться в заяві "Енергоатома" за 6 серпня.

Наслідки від пошкодження 170 контейнерів із відпрацьованим паливом можуть бути як масштабом "в одну Фукусіму, так і в шість Фукусім або декілька Чорнобилів", пояснював у інтерв'ю виданню "Deutsche Welle" експерт Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк.

Також від обстрілів по ЗАЕС страждають українські працівники, які героїчно обслуговують станцію в окупації – серед них є ті, хто отримав уламкові поранення. Тоді як працівники "Росатома" та солдати РФ завчасно ховаються у бункерних приміщеннях кризового центру та центру техпідтримки.

Паралельно росіяни використовують АЕС як свою вогневу позицію та надійний склад техніки й боєкомплекту. Вони розуміють, що перебувають на об'єкті, по якому українська армія аж ніяк не відкриє вогонь у відповідь.

З території АЕС, за даними "Енергоатома", окупанти відкривали вогонь по Нікополю, що розташований через річку.

Місяць тому, 21 липня, було зафіксовано переміщення до машинної зали першого енергоблоку ЗАЕС щонайменше 14-ти одиниць важкої техніки, зброї, боєкомплекту та вибухівки – це поряд із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора.

Днем раніше, 20 липня, окупанти вимагали від працівників станції відчинити для зберігання зброї машинні блоки на першому, другому та третьому енергоблоках.

Занепокоєння та невизначеності ситуації додають ще й заяви про мінування станції, які лунали як з боку української розвідки, так і нібито з боку окупантів. Представника останніх, генерал-майора Валерія Васильєва, нещодавно цитував "Енергоатом", мовляв, він сказав своїм солдатам, що "станція буде або російською, або нічиєю – ми готові до наслідків цього кроку".

Водночас у Міноборони Росії факт такої заяви заперечили. В Американському інституті вивчення війни її назвали ймовірно фейковою і додали, що вона відволікає від реальних ризиків мілітаризації ЗАЕС.

Що загрожує Україні в разі аварії на АЕС

Окрім влучання в контейнери з відпрацьованим паливом, про яке ми згадували вище, ще одним украй негативним сценарієм розвитку подій може бути пошкодження останньої, четвертої лінії, яка з'єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України.

Тоді, як пояснюють експерти, єдиним джерелом живлення для охолоджувальних систем залишаться дизель-генератори. Час їхньої роботи повністю впирається в запаси пального – ймовірно, це менше місяця, вважає Дмитро Гуменюк:

"​​За умовами лайт-сценарію: при пошкодженні живлення, повному знеструмленні енергоблока, якщо персонал не буде втручатися, через три години працюючий енергоблок може повторити долю Фукусіми. Якщо інформація про замінювання енергоблоків відповідає дійсності, то сценарій може бути набагато гіршим".

Що це означає для України?

Як пояснює УП радіобіологиня Олена Паренюк, досвід Чорнобильської зони вчить нас, що на місці вибуху не буде ядерної пустелі – природа адаптується в будь-якому разі.

Точний радіус ураження наразі змоделювати складно. Втім, як вважає Дмитро Гуменюк, евакуйовувати доведеться щонайменше населення Енергодара і сусідніх міст. У випадку пошкодження захисної оболонки хоча б на одному енергоблоці, викид може дістатися навіть до Європи.

Довгостроковим наслідком для суспільства, додає Паренюк, буде ймовірне загальне погіршення стану здоров'я, зокрема зростання випадків онкозахворювань.

Якщо внаслідок викиду радіації буде забруднена значна територія, Україна підніме поріг безпечної дози опромінення.

Втім, додає Паренюк, поточне обговорення безпекової ситуації на ЗАЕС нагадує їй процес перекладання відповідальності на жертву, а не насильника: "Ми радимося, як би нам не вдягати коротку спідницю, щоб ґвалтівник нас не зґвалтував":

"Немає нічого, що може зробити Україна, щоб запобігти цій аварії. Питання в Росії й міжнародній спільноті, яка має зробити щось, крім того, що висловити занепокоєння. Європа має знайти в собі сили назвати ґвалтівника – ґвалтівником".

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Навіщо Росії обстрілювати Запорізьку АЕС

Як пояснював нещодавно президент "Енергоатома" Петро Котін, важке пошкодження ліній зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою є передумовою для перемикання української станції на окупований Крим.

Нагадаємо: три з чотирьох ліній зв'язку – пошкоджені.

"Росіяни давно носилися з ідеєю перемикання ЗАЕС на Крим. Для цього треба повністю відключити станцію від української енергосистеми та переключити на лінії, які з'єднують Крим – це підстанція у Джанкої, з Каховською станцією, а вже вона з'єднується із ЗАЕС", – розповідав Котін.

Разом із ЗАЕС, пояснював він, росіяни хочуть відключити від української енергосистеми весь південь. А потім, від Джанкоя і назад, до Каховки і ЗАЕС – живити станції вже на російській частоті.

Тобто захоплення ЗАЕС, утримання її працівників у заручниках і обстріл станції – це спроба втягнути Енергодар і південь України в затяжну окупацію.

Як реагує світ

Згадане на початку цього тексту засідання Радбезу ООН підтвердило попередні позиції всіх сторін.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі закликав припинити будь-які воєнні дії навколо ЗАЕС і допустити на станцію представників агенції. Адже безпекова ситуація може змінитися будь-якої миті.

Сполучені Штати Америки, окрім власне заклику до виведення російських військ і допуску МАГАТЕ, підтримали пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо станції.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія вирішила піти "ва-банк", оскільки її намір звинуватити Україну в атаках по ЗАЕС, скликаючи Радбез ООН, провалився. Кислиця зажадав від Росії негайно допустити на територію місію МАГАТЕ, розмінувати всі об'єкти та відвести своїх військових.

За словами президента Володимира Зеленського, тільки повний відхід російських окупантів від станції відновить повну безпеку для Європи.

Ольга Кириленко, УП