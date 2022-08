Системы ПВО оккупантов под Евпаторией попали на фото пляжников

Отдыхающие в оккупированном Крыму сфотографировали российские системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Фото вооружения было сделано в районе озера Тереклы (Солёное) недалеко от села Молочное. О работе ПВО в этом районе сообщалось в пятницу и в субботу.

В воскресенье вечером назначенный Россией "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев также написал в Telegram, что российские системы ПВО "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром – ред.) со стороны Евпатории". В субботу оккупанты сообщили, что над штаб-квартирой Черноморского флота России сбили беспилотник, но он влетел в крышу.

Независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем "ВКонтакте". Фото содержало в себе географические координаты. Эти координаты показывают, что снимки были сделаны вблизи Молочного.

A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.



Geolocation in the next tweet.



Thanks to @kromark for the help.



1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx