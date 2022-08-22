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Системы ПВО оккупантов под Евпаторией попали на фото пляжников

Понедельник, 22 августа 2022, 08:10
Системы ПВО оккупантов под Евпаторией попали на фото пляжников
Батарея систем ПВО С-400 в районе озера Конрад в Крыму, фото из Вконтакте, Радио Свобода

Отдыхающие в оккупированном Крыму сфотографировали российские системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.

Источник: "Радио Свобода

Детали: Фото вооружения было сделано в районе озера Тереклы (Солёное) недалеко от села Молочное. О работе ПВО в этом районе сообщалось в пятницу и в субботу. 

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В воскресенье вечером назначенный Россией "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев также написал в Telegram, что российские системы ПВО "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром – ред.) со стороны Евпатории". В субботу оккупанты сообщили, что над штаб-квартирой Черноморского флота России сбили беспилотник, но он влетел в крышу.

Независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем "ВКонтакте". Фото содержало в себе географические координаты. Эти координаты показывают, что снимки были сделаны вблизи Молочного. 

В интернете есть и другие подобные фото.

 

"Радио Свобода" удалось найти снимки установок, которые можно геолоцировать в этом же месте, сделанные вблизи. Их опубликовал еще один пользователь "ВКонтакте". Фотографии позволяют подтвердить, что речь идет об установках С-400. 

 

Снимки были сделаны, судя по геолокации телефона их автора (довольно точной, как следует из меток в других его постах), в 1,5 километрах от поля, на косе между Тереклы и Черным морем.

Сервис спутниковых снимков Planet.com позволяет увидеть следы на месте вероятного расположения установок ПВО из космоса и определить, что активность на этом участке началась не позже 15 июля, после чего количество дорог в поле увеличивалось.

 

Напомним: За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах, в том числе на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Там, как писало агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах ЕС, могло быть уничтожено до половины авиации Черноморского флота РФ.

Темы: КрыморужиеРосcия
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