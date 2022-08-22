Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Системы ПВО оккупантов под Евпаторией попали на фото пляжников

Понедельник, 22 августа 2022, 08:10
Батарея систем ПВО С-400 в районе озера Конрад в Крыму, фото из Вконтакте, Радио Свобода

Отдыхающие в оккупированном Крыму сфотографировали российские системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.

Источник: "Радио Свобода

Детали: Фото вооружения было сделано в районе озера Тереклы (Солёное) недалеко от села Молочное. О работе ПВО в этом районе сообщалось в пятницу и в субботу. 

В воскресенье вечером назначенный Россией "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев также написал в Telegram, что российские системы ПВО "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром – ред.) со стороны Евпатории". В субботу оккупанты сообщили, что над штаб-квартирой Черноморского флота России сбили беспилотник, но он влетел в крышу.

Независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем "ВКонтакте". Фото содержало в себе географические координаты. Эти координаты показывают, что снимки были сделаны вблизи Молочного. 

ВИДЕО ДНЯ

В интернете есть и другие подобные фото.

 

"Радио Свобода" удалось найти снимки установок, которые можно геолоцировать в этом же месте, сделанные вблизи. Их опубликовал еще один пользователь "ВКонтакте". Фотографии позволяют подтвердить, что речь идет об установках С-400. 

 

Снимки были сделаны, судя по геолокации телефона их автора (довольно точной, как следует из меток в других его постах), в 1,5 километрах от поля, на косе между Тереклы и Черным морем.

Сервис спутниковых снимков Planet.com позволяет увидеть следы на месте вероятного расположения установок ПВО из космоса и определить, что активность на этом участке началась не позже 15 июля, после чего количество дорог в поле увеличивалось.

 

Напомним: За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах, в том числе на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Там, как писало агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах ЕС, могло быть уничтожено до половины авиации Черноморского флота РФ.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КрыморужиеРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США готовят передачу Украине 10 дронов-камикадзе Switchblade 600

фотоУкраина завоевала 32 медали за последние 10 дней на Евро

Минобороны Германии отклонило призывы предоставить Украине больше оружия

США против общего запрета на выдачу виз россиянам

видеоВ небо одновременно подняли Армию дронов из 500 БПЛА.

фото, видеоЖенщина, подозреваемая в РФ в убийстве Дугиной, не имеет отношения к "Азову"

Все новости...
Крым
В разных городах Крыма слышали взрывы, оккупанты заявили о ПВО возле "Бельбека"
В Севастополе утром снова прозвучал взрыв – СМИ
ISW: России нужно будет перебросить часть сил, чтобы "защитить" Крым
Последние новости
22:48
США готовятся усилить санкции против РФ, чтобы та не могла обходить ограничения - WSJ
22:39
Нидерланды будут стимулировать инвестиции в Украину, не дожидаясь завершения войны
22:20
Разведка предупредила украинцев касательно Дня Независимости
22:18
Кулеба назвал две страны ЕС, не поставляющие Украине оружие
22:14
Будет еще сильнее: Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы
22:10
Может ли ребенок учиться в двух украинских школах одновременно – объясняет образовательный омбудсмен
21:57
В ГСЧС объяснили, какими должны быть сигналы об опасности
21:56
Налоговая реформа "10-10-10": сколько может потерять бюджет
21:55
Биолаборатории и черные трансплантологи: в Минздраве опровергли медицинские мифы России
21:54
Министр обороны Нидерландов считает серьезной угрозу использования Россией ядерного оружия
Все новости...