Системи ППО окупантів під Євпаторією потрапили на фото пляжників

Відпочивальники в окупованому Криму сфотографували російські системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією та опублікували фотографії у соціальних мережах.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Фото озброєння було зроблено в районі озера Терекли (Солоне) неподалік села Молочне. Про роботу ППО в цьому районі повідомлялося у п'ятницю та в суботу.

У неділю ввечері призначений Росією "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Розвозжаєв також написав у Telegram, що російські системи ППО "відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром – ред.) з боку Євпаторії". У суботу окупанти повідомили, що над штаб-квартирою Чорноморського флоту Росії збили безпілотник, але він влетів у дах.

Незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет звернув увагу на фотографію систем ППО, опубліковану наприкінці липня користувачем "ВКонтакте". Фото містило географічні координати. Ці координати показують, що знімки були зроблені поблизу Молочного.

