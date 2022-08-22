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Системи ППО окупантів під Євпаторією потрапили на фото пляжників

Понеділок, 22 серпня 2022, 08:10
Системи ППО окупантів під Євпаторією потрапили на фото пляжників
Батарея систем ППО С-400 в районі озера Конрад у Криму, фото з Вконтакте, Радіо Свобода

Відпочивальники в окупованому Криму сфотографували російські системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією та опублікували фотографії у соціальних мережах.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Фото озброєння було зроблено в районі озера Терекли (Солоне) неподалік села Молочне. Про роботу ППО в цьому районі повідомлялося у п'ятницю та в суботу.

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У неділю ввечері призначений Росією "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Розвозжаєв також написав у Telegram, що російські системи ППО "відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром – ред.) з боку Євпаторії". У суботу окупанти повідомили, що над штаб-квартирою Чорноморського флоту Росії збили безпілотник, але він влетів у дах.

Незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет звернув увагу на фотографію систем ППО, опубліковану наприкінці липня користувачем "ВКонтакте". Фото містило географічні координати. Ці координати показують, що знімки були зроблені поблизу Молочного.

В інтернеті є й інші подібні фото.

 

"Радіо Свобода" вдалося знайти знімки установок, які можна геолокувати в цьому ж місці, зроблені поблизу. Їх опублікував ще один користувач "ВКонтакте". Фотографії дозволяють підтвердити, що йдеться про установки С-400.

 

Знімки були зроблені, судячи з геолокації телефону їхнього автора (досить точної, як випливає з міток в інших його постах), за 1,5 кілометра від поля, на косі між Терекли та Чорним морем.

Сервіс супутникових знімків Planet.com дозволяє побачити сліди на місці можливого розташування установок ППО з космосу та визначити, що активність на цій ділянці почалася не пізніше 15 липня, після чого кількість доріг у полі збільшувалася.

 

Нагадаємо: За останній тиждень у Криму сталися вибухи одразу на кількох військових об'єктах, у тому числі на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Там, як писало агентство "Reuters" із посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, могло бути знищено до половини авіації Чорноморського флоту РФ.

Теми: КримзброяРосія
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