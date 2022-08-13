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Кляті питання

Тем, кто понимает, что происходит на ЗАЭС — очень страшно: Радиобиологиня об обстрелах атомной электростанции

Федор Попадюк — Суббота, 13 августа 2022, 14:01

Російські війська захопили Запорізьку АЕС 4 березня. З того часу ЗАЕС знаходиться у руках окупантів, а працівники атомної електростанції працюють під постійним тиском.

Починаючи з 5 серпня Енергоатом неодноразово повідомляв про те, що російські окупанти неодноразово обстріляли територію Запорізької АЕС. За цей час ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку, поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор та безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

При цьому, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, щоб посилити страх ядерної катастрофи і знизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні.

Разом з тим, росіяни намагаються від’єднати ЗАЕС від української енергомережі та пустити електроенергію в окуповані Херсон та Крим.

Як працює Запорізька АЕС в окупації? Наскільки захищений ядерний реактор, системи охолодження та сховища відпрацьованого ядерного палива? До яких наслідків можуть привести вибухи поблизу об’єктів атомної станції? Як виглядають різні сценарії того, що може піти не так?

Про все це у новому епізоді "Кляті питання" ми говоримо зі старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Оленою Паренюк.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

А журналіст "Економічної правди" Микола Топалов пояснює, чи може Росія від’єднати ЗАЕС від української енергомережі та що буде при такому сценарії.

Що у подкасті?

1:57 — Що відбувається на ЗАЕС з початку її захоплення?

5:20 — Наскільки важко пошкодити атомний реактор та як на це може вплинути людський фактор?

8:25 — Чи є у спеціалістів на ЗАЕС можливість змінювати один одного?

11:54 — Як зараз працює ЗАЕС?

13:40 — ЗАЕС віддає енергію, але має її і отримувати. Чому це важливо?

16:10 — Наскільки є небезпечними спроби росіян подавати електроенергію на окупований Крим?

19:18 — "Використання ядерної станції для шантажа — це дуже страшно". Чому МАГАТЕ нічого не може зробити?

20:33 — Чи можливо пошкодити системи охолодження АЕС?

23:23 — Чим страшно пошкодження сховища відпрацьованого палива?

28:05 — Що таке радіація та що може відбутись у разі самих негативних сценарієв?

32:26 — Чому аварію на ЗАЕС, якщо вона станеться, ніхто не буде ліквідовувати?

37:30 — Чи треба пити йод?

42:16 — Чи можливо від’єднати ЗАЕС від української енергомережі?

47:45 — Чи зможе Україна пережити зиму без ЗАЕС?

Слухайте також інші епізоди подкасту "Кляті питання": 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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