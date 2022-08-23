СМИ допускают, что США могли тайно передать Украине оружие дальнего действия

"Politico" допускает, что США могли тайно передать Украине армейские тактические ракетные системы ATACMS с дальностью до 300 километров, а Киев мог направить их на оккупированный Крым – но издание признает, что это лишь предположения.

Источник: "Politico" и статья Yahoo! News

Детали: "Politico" пишет, что "в Вашингтоне ходят слухи, что Соединенные Штаты поставили Украине больше оружия, чем публично заявила администрация".

"Politico" ссылается на статью Yahoo! News, в которой содержался вывод о том, что недавние взрывы на военных объектах в Крыму не были результатом подрыва группами специального назначения, а были результатом ракетных ударов.

Журналист Майкл Вайс и аналитик Джеймс Раштон говорили, в частности, с бывшими американскими спецназовцами и экспертами. Официальных подтверждений предположения о получении Украиной ATACMS они не получили.

Бывший командир эскадрильи 6-й группы морских котиков Чак Пфаррер сказал Yahoo News, что воронки, видимые на спутниковых снимках с аэродрома "Саки", имеют диаметр 10 метров, – так что вряд ли какая-то группа спецназа стоит за этим. Одновременность взрывов также ставит под сомнение использование устройств с таймером.

Ни российские источники, ни видео гражданских лиц не указывали на стрельбу. Взрывы произошли в 10 утра, а спецоперации обычно проводятся ночью, добавляют авторы.

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"Это был ракетный удар", – сказал бывший сотрудник сил специального назначения США, пожелавший остаться неназванным.

Но эксперты не могут с уверенностью сказать, что это могла быть за ракета. Ни ракета украинской "Точка-У", ни ракеты M31 GMLRS к американским M142 HIMARS не достигли бы авиабазы "Саки". В публично обнародованных пакетах вооружений, предоставленных США или их союзниками по НАТО, нет ничего с такой дальностью..

Одна из версий экспертов: авиабазу "Саки" могли атаковать ATACMS. Тактическая баллистическая ракета производства Lockheed Martin может быть запущена из M142 HIMARS или M270 MLRS, обе платформы есть в Украине.

ATACMS более разрушительна против одиночной цели, чем ракеты M31 GMLRS. Эта ракета движется со сверхзвуковой скоростью 3,5 Маха (почти 4288 км/час), что делает почти невозможным перехват средствами ПВО или запись на видео. Удар ATACMS можно различить визуально только по последствиям удара, отмечает издание.

"Учитывая его дальность, скорость и мощность, ATACMS является вероятным виновником удара по авиабазе Саки, за исключением одного важного момента: Вашингтон публично отрицает отправку его на Украину", – отмечается в статье Yahoo! News.

Авторы не знают, могли ли США тайно поставить эти ракеты или дать согласие на их поставку в Украину из Румынии, Турции или Польши. Yahoo News спрашивала об этом у украинских военных и представителей разведки, но они отказывались это обсуждать.

Авторы не исключают, что неразглашение может быть и психологической игрой, чтобы предположения о новых артиллерийских возможностях Украины заставили россиян нервничать.

Вайс и Раштон 19 августа нашли в Твиттере видео, на основании которого эксперт Томас Тейнер допустил, что украинцы могли снарядить пусковую установку HIMARS одной ракетой ATACMS вместо шести стандартных ракет M31 GMLRS.

Отмечается, что американская военная помощь с начала войны предоставлялась как открыто, так и тайно. В последнем объявленном пакете по безопасности США для Украины на сумму 775 млн долларов Пентагон указал и "дополнительные боеприпасы" для HIMARS, но тип боеприпаса не назвал.

"Politico" также пишет со ссылкой на два осведомленных источника, что США включили высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur в пакет вооружений от 19 августа, хотя Белый дом не объявлял об этом публично.

По данным издания, в документе, направленном администрацией в пятницу законодателям, перечисляется, что было в последнем пакете на 775 миллионов долларов, и отмечается, что то, что идет в Украину, не "ограничено" тем, что указано в уведомлении.

"Мы признаем, что это все предположения. Никто из администрации не подтвердил и даже не намекнул на тайные поставки оружия в Украину. Даже если бы они были, маловероятно, что они поделятся с нами секретным решением", – отмечает "Politico".

Этому предшествовало: В июле советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что США не дадут Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км для ракетных систем HIMARS, несмотря на запросы Киева, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.