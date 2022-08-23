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"Завтра важный день и для нашего врага": Зеленский обратился к украинцам

Роман ПетренкоВторник, 23 августа 2022, 21:38
фото оп

Президент Владимир Зеленский просит украинцев беречься в День Независимости 24 августа из-за возможных провокаций и массированных обстрелов российских оккупантов.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Завтра – важный для всех нас день. Именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары.

Вооруженные силы, наша разведка, спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей – насколько это возможно. И мы обязательно ответим на любое проявление российского террора.

Но, пожалуйста, завтра особо соблюдайте правила безопасности. Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обратите внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • ГУР призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.
  • Согласно данным источников УП, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать из дома.

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Темы: ЗеленскийДень НезависимостиобстрелРосcия
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