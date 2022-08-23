"Завтра важный день и для нашего врага": Зеленский обратился к украинцам
Президент Владимир Зеленский просит украинцев беречься в День Независимости 24 августа из-за возможных провокаций и массированных обстрелов российских оккупантов.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь Зеленского: "Завтра – важный для всех нас день. Именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары.
Вооруженные силы, наша разведка, спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей – насколько это возможно. И мы обязательно ответим на любое проявление российского террора.
Но, пожалуйста, завтра особо соблюдайте правила безопасности. Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обратите внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы".
Напомним:
- ГУР призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.
- Согласно данным источников УП, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать из дома.