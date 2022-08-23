"Завтра важливий день і для нашого ворога": Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський просить українців берегтися у День Незалежності 24 серпня через можливі провокації та масовані обстріли російських окупантів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Завтра – важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари.

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Збройні сили, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей – настільки, наскільки це можливо. І ми обов’язково відповімо на будь-який прояв російського терору.

Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтеся правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги".

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