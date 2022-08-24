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США отправляют в Украину новую партию оружия

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 07:28
В США грузят боеприпасы для Украины, фото из Twitter Department of Defense

Соединенные Штаты Америки отправят Украине новую партию военной помощи, Пентагон показал, как ее грузят в самолеты.

Источник: Пентагон и министр обороны США Ллойд Остин в Twitter

Детали: Минобороны США обнародовало фото, как члены 305-й эскадрильи воздушного порта на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст загружают боеприпасы, предназначенные для Украины.

Пентагон не детализирует, что конкретно в контейнерах.

Прямая речь Остина: "Работа продолжается. Она никогда не останавливается. Наши военнослужащие круглосуточно работают, чтобы у украинцев точно была необходимая техника для защиты страны".

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Предыстория:

  • 19 августа президент США Джо Байден подписал указ, которым поручил госсекретарю направить на помощь Украине 775 миллионов долларов из бюджета Минобороны США.
  • 24 августа, когда Украина празднует День независимости и истекает полгода войны, США планируют объявить о дополнительном пакете военной помощи на 3 миллиарда долларов, направленном на тренировку и оснащение украинских сил.

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Темы: оружиеСШАУкраинавойна
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