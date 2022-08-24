США отправляют в Украину новую партию оружия
Соединенные Штаты Америки отправят Украине новую партию военной помощи, Пентагон показал, как ее грузят в самолеты.
Источник: Пентагон и министр обороны США Ллойд Остин в Twitter
Детали: Минобороны США обнародовало фото, как члены 305-й эскадрильи воздушного порта на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст загружают боеприпасы, предназначенные для Украины.
Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine 🇺🇦 at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst. pic.twitter.com/FT3Zqun7ty— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 23, 2022
Пентагон не детализирует, что конкретно в контейнерах.
Прямая речь Остина: "Работа продолжается. Она никогда не останавливается. Наши военнослужащие круглосуточно работают, чтобы у украинцев точно была необходимая техника для защиты страны".
Предыстория:
- 19 августа президент США Джо Байден подписал указ, которым поручил госсекретарю направить на помощь Украине 775 миллионов долларов из бюджета Минобороны США.
- 24 августа, когда Украина празднует День независимости и истекает полгода войны, США планируют объявить о дополнительном пакете военной помощи на 3 миллиарда долларов, направленном на тренировку и оснащение украинских сил.