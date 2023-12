США отправляют в Украину новую партию оружия

Соединенные Штаты Америки отправят Украине новую партию военной помощи, Пентагон показал, как ее грузят в самолеты.

Источник: Пентагон и министр обороны США Ллойд Остин в Twitter

Детали: Минобороны США обнародовало фото, как члены 305-й эскадрильи воздушного порта на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст загружают боеприпасы, предназначенные для Украины.

Реклама:

Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine 🇺🇦 at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst. pic.twitter.com/FT3Zqun7ty