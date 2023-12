США відправляють в Україну нову партію зброї

Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову партію військової допомоги, Пентагон показав, як її вантажать у літаки.

Джерело: Пентагон і міністр оборони США Ллойд Остін у Twitter

Деталі: Міноборони США оприлюднило фото, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту на об’єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують боєприпаси, що прямують до України.

Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine 🇺🇦 at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst. pic.twitter.com/FT3Zqun7ty