США відправляють в Україну нову партію зброї
Середа, 24 серпня 2022, 07:28
Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову партію військової допомоги, Пентагон показав, як її вантажать у літаки.
Джерело: Пентагон і міністр оборони США Ллойд Остін у Twitter
Деталі: Міноборони США оприлюднило фото, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту на об’єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують боєприпаси, що прямують до України.
Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine 🇺🇦 at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst. pic.twitter.com/FT3Zqun7ty— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 23, 2022
Пентагон не деталізує, що саме в контейнерах.
Пряма мова Остіна: "Робота триває. Вона ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють, щоб українці точно мали необхідну техніку для захисту країни".
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Передісторія:
- 19 серпня президент США Джо Байден підписав указ, яким доручив держсекретареві направити на допомогу Україні 775 мільйонів доларів із бюджету Міноборони США.
- 24 серпня, коли Україна святкує День незалежності і минає пів року війни, США планують оголосити про додатковий пакет військової допомоги на 3 мільярди доларів, спрямований на тренування й оснащення українських сил.