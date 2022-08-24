Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США відправляють в Україну нову партію зброї

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 07:28
У США вантажать боєприпаси для України, фото з Twitter Department of Defense

Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову партію військової допомоги, Пентагон показав, як її вантажать у літаки.

Джерело: Пентагон і міністр оборони США Ллойд Остін у Twitter

Деталі: Міноборони США оприлюднило фото, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту на об’єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують боєприпаси, що прямують до України.

Пентагон не деталізує, що саме в контейнерах.

Пряма мова Остіна: "Робота триває. Вона ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють, щоб українці точно мали необхідну техніку для захисту країни".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 19 серпня президент США Джо Байден підписав указ, яким доручив держсекретареві направити на допомогу Україні 775 мільйонів доларів із бюджету Міноборони США.
  • 24 серпня, коли Україна святкує День незалежності і минає пів року війни, США планують оголосити про додатковий пакет військової допомоги на 3 мільярди доларів, спрямований на тренування й оснащення українських сил.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: зброяСШАУкраїнавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоТрасс заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю

Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли

фото, відеоДжонсон приїхав до Києва втретє з початку вторгнення Росії

Байден оголосив про $3 млрд військової допомоги Україні в День Незалежності

Скандальне ДТП з Трухіним завершилось штрафом у 850 гривень, і те – не нардепу

Глава Міноборони Білорусі дзвонив Резнікову 26 лютого і пропонував капітулювати – Washington Post

Усі новини...
зброя
У мережі показали унікальні кадри, як "Правий сектор" з ПТРК б'є по росіянах
Німеччина планує поставити Україні додаткові системи ППО Iris-T та іншу зброю – ЗМІ
Трофейний російський "Тигр" вивели на патрулювання у Харкові
Останні новини
20:42
У Пентагоні розкрили подробиці нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд
20:33
У Ахметова продали страхову компанію "АСКА": про угоду домовились до початку війни
20:33
відеоТрасс заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю
20:10
Трейдери і банки відмовляються від угод з великим індійським НПЗ через зв'язки з РФ – ЗМІ
20:02
Окупантам бракує ракетників і морських піхотинців – розвідка
19:55
Молдова змінила прогноз росту ВВП на "нуль"
19:49
Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула дитина
19:38
Боррель закликав задуматися над гарантіями безпеки для України, щоб не допустити нової війни
19:28
Виробник засобів індивідуального захисту Ansell піде з Росії
19:27
Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли
Усі новини...