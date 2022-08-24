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США відправляють в Україну нову партію зброї

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 07:28
США відправляють в Україну нову партію зброї
У США вантажать боєприпаси для України, фото з Twitter Department of Defense

Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову партію військової допомоги, Пентагон показав, як її вантажать у літаки.

Джерело: Пентагон і міністр оборони США Ллойд Остін у Twitter

Деталі: Міноборони США оприлюднило фото, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту на об’єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують боєприпаси, що прямують до України.

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Пентагон не деталізує, що саме в контейнерах.

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Пряма мова Остіна: "Робота триває. Вона ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють, щоб українці точно мали необхідну техніку для захисту країни".

Передісторія:

  • 19 серпня президент США Джо Байден підписав указ, яким доручив держсекретареві направити на допомогу Україні 775 мільйонів доларів із бюджету Міноборони США.
  • 24 серпня, коли Україна святкує День незалежності і минає пів року війни, США планують оголосити про додатковий пакет військової допомоги на 3 мільярди доларів, спрямований на тренування й оснащення українських сил.

Теми: зброяСШАУкраїнавійна
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