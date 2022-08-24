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Папа Римский предостерег от катастрофы на Запорожской АЭС и рассказал о погибшей дочери Дугина

Среда, 24 августа 2022, 14:43

Папа Римский Франциск призвал к конкретным шагам по прекращению войны в Украине и предотвращению риска ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

"Надеюсь, что будут сделаны конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению ядерной катастрофы в Запорожье", - сказала Папа во время публичной аудиенции.

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Франциск сказал, что помолился за Украину, за "стольких невинных, которые расплачиваются за безумие, безумие всех сторон, потому что война - это безумие".

Затем он рассказал об убийстве Дарьи Дугиной, дочери одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина: "Я думаю о бедной девушке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. За войну платят невинные".

Как известно, 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, которая писала для российского пропагандистского RT.

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В Офисе президента Украины опровергли причастность Киева к убийству Дугиной.

В России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы, а взрывное устройство активировано дистанционно. ФСБ РФ придумала, что якобы виновная во взрыве украинка Наталья Волк служила в "Азове" – бойцы полка это отрицают.

Темы: Папа РимскийРосcия
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