Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жінка, яку в РФ підозрюють у вбивстві Дугіної, не має стосунку до "Азова"

Альона Мазуренко Понеділок, 22 серпня 2022, 17:31
Жінка, яку в РФ підозрюють у вбивстві Дугіної, не має стосунку до Азова

Бійці "Азову" повідомили, що жінка, яку ФСБ підозрює вбивстві доньки Олександра Дугіна Дар'ї, не має жодного стосунку до українського полку.

Джерело: пресконференція оборонців "Азовсталі", полк "Азов", "Нацгвардія"Медуза

Пряма мова: "ФСБ недопрацьовує свою зарплатню. Цей фейк дуже кумедно виглядає.

Реклама:

Я не знаю цю дівчину. Документи, які сторона противника показує, це документи людини, яка не є військовослужбовцем полку "Азов". Наша форма одягу - мультикам. Всі наші документи були з фото, де бійці у формі мультикам. 

Ви можете зараз перевірити ту новину, там ця жінка у парадній формі Нацгвардії. І там у неї у цьому службовому посвідченні, що це боєць НГУ військової частини 3057.

До військової частини 3057 відноситься окремий загін спецпризначення "Азов", але не всі, хто служить у військовій частині 3057, є бійцями "Азову" і ця жінка не являється бійцем полку "Азов". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами українського захисника, посвідчення, котре демонструють пропагандисти, вони могли знайти десь у військовій частині окупованого Маріуполя: "Якщо уважно придивитися до того, що написано олівцем на її посвідченні, там видно, що це посвідчення змінювалося, бо вона уклала шлюб".

Пряма мова: "Це старе посвідчення цієї жінки, яке просто валялось або лежало десь у архіві на території військової частини 3057 у Маріуполі. Тобто противник знайшов ці документи і зараз видає їх, як "візитку Яроша".

Це несерйозно. Це нашвидкоруч зліплений непродуманий фейк".

Деталі: Боєць розповів, що у пропагандистських пабліках також знайшов і свої персональні дані і росіяни у телеграм-каналах запевняють, що він загинув.

Також на брифінгу повідомили, що серед військових "Азову" немає жодної жінки, котра має звання полковника. 

Крім того, серед "азовців" немає жодної жінки-комбатанта. 

У Нацгвардії також повідомили, що "Вовк Наталія Павлівна не проходила службу в окремому загоні спеціального призначення Національної гвардії "Aзов".

У НГУ пов'язують такі блискавичні російські розслідування із тим, щоб якось виправдати серед своїх громадян внутрішньоросійське рішення про визнання полку терористичною організацією.

Пропагандисти також опублікували відео нібито українки Наталії Вовк, яку окупанти підозрюють у вбивсті Дугіної. 

 
скриншот із відео окупантів
 
скриншот із відео окупантів

Передісторія: 

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
  • Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.
  • 22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. 

Теми: ДугінАзов вбивствоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Дугін
Ідеологу "русского мира" Дугіну оголосили підозру
Справа Дугіної: у Москві заарештували експоліцейського за "злив" інформації
Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: