Папа Римський застеріг від катастрофи на Запорізькій АЕС і розповів про загиблу доньку Дугіна

Папа Римський Франциск закликав до конкретних кроків для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

"Сподіваюся, що будуть зроблені конкретні кроки для припинення війни та запобігання ядерній катастрофі у Запоріжжі", - сказала Папа під час публічної аудієнції.

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Франциск сказав, що помолився за Україну, за "стільки невинних, які розплачуються за божевілля, божевілля всіх сторін, бо війна - це божевілля".

Потім він розповів про вбивство Дарії Дугіної, дочки одного з ідеологів "русского міра" Александра Дугіна: "Я думаю про бідну дівчину, яка була підірвана бомбою, що знаходилась під сидінням автомобіля в Москві. За війну платять безневинні".

Як відомо, 20 серпня в Підмосков'ї вибухнуло авто з Дар’єю Дугіною, яка писала для російського пропагандистського RT.

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В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.

У Росії заявили, що вбивство Дугіної вчинили українські спецслужби, а вибуховий пристрій активовано дистанційно. ФСБ РФ вигадала, що нібито винна у вибуху українка Наталія Вовк служила в "Азові" – бійці полку це заперечили.