В Херсоне слышны взрывы, анонимные каналы публикуют видео ударов по мосту

Удар по Антоновскому мосту. Фото из Telegram-канала ХЕРСОН.НОВОСТИ.МЕЛИТОПОЛЬ

Днем 26 августа прогремели взрывы в оккупированном Херсоне, россияне заявили, что работает ПВО, но местные Telegram-каналы публикуют видео новых ударов по Антоновскому мосту.

Источник: Общественное, херсонские паблики в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: По данным РИА Новости, над Херсоном прозвучало около 10 залпов ПВО.

Про вибухи у Херсоні повідомляють українські та російські ЗМІ, а Telegram-канали публікують відео удару по Антонівському мосту. Відео РИА Новости pic.twitter.com/UOtwujpl81 August 26, 2022

В то же время в анонимных херсонских пабликах начали публиковать фото и видео нового удара по Антоновскому мосту.

Предыстория:

В ночь на 27 июля в пабликах распространялись сообщения и видео об ударах по Антоновскому мосту и работе российских средств ПВО в оккупированном Херсоне.

Позже ставленник оккупантов Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после атаки Вооруженных сил Украины.

Видео с Антоновского моста демонстрировало большие повреждения после удара ВСУ в ночь на 27 июля.

Позже Вооруженные силы Украины сообщили, что ночью 8 августа попали по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области.