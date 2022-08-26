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В Херсоне слышны взрывы, анонимные каналы публикуют видео ударов по мосту

Ирина БалачукПятница, 26 августа 2022, 14:25
В Херсоне слышны взрывы, анонимные каналы публикуют видео ударов по мосту
Удар по Антоновскому мосту. Фото из Telegram-канала ХЕРСОН.НОВОСТИ.МЕЛИТОПОЛЬ

Днем 26 августа прогремели взрывы в оккупированном Херсоне, россияне заявили, что работает ПВО, но местные Telegram-каналы публикуют видео новых ударов по Антоновскому мосту.

Источник: Общественное, херсонские паблики в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: По данным РИА Новости, над Херсоном прозвучало около 10 залпов ПВО.

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В то же время в анонимных херсонских пабликах начали публиковать фото и видео нового удара по Антоновскому мосту.

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Темы: Херсонвойнавзрыв
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