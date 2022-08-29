Россияне строят понтонную переправу возле Антоновского моста – спутниковое фото

Спутниковые снимки за 27 августа свидетельствуют о том, что российские оккупанты строят понтонный мост вплотную возле поврежденного украинскими ударами Антоновского моста в Херсоне.

Источник: "Схемы"

Детали: На снимках видно, что понтонная переправа простирается почти до середины Антоновского моста.

27 августа спутник Planet Labs зафиксировал процесс строительства оккупантами понтонной переправы вблизи поврежденного Антоновского моста: длина возведенного моста составляет более 620 метров.

Первые признаки постройки этой переправы можно заметить на снимках Planet Labs еще за 19 августа.

О намерениях России построить понтонный мост у поврежденного Антоновского 23 августа сообщала британская разведка.

В британской разведке добавили, что наплавной мост, "скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск".

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В ночь на 27 июля ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути российских войск.

После того, как мост стал непроездным, оккупанты начали использовать паромные переправы, чтобы перевозить гражданский транспорт.

В частности, спутник зафиксировал еще одну переправу, по которой оккупанты отдельно перевозят военную технику.

Почему это важно: В Херсонской области есть три переправы, объединяющие левый и правый берега Днепра. Это Антоновский автомобильный мост вблизи Херсона, Антоновский железнодорожный мост и дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке.

Россияне чаще всего использовали для перебрасывания своих войск и техники Антоновский мост, поскольку он расположен ближе всего к Херсону. Но после точных ударов ВСУ по мосту он стал непригоден для передвижения.

Сейчас оккупанты вынуждены делать немалый крюк через Новую Каховку, чтобы перебрасывать силы на правый берег Днепра и пополнять свои склады.

ВСУ в это время продолжают уничтожать российские склады и освобождать населенные пункты в Херсонской области.