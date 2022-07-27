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Передвигаться по Антоновскому мосту невозможно – Херсонская ОГА

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 14:52
Разрушенный Антоновский мост, Херсонская ОГА

Херсонская ОГА подтвердила, что Антоновский мост уцелел после удара ВСУ, однако передвигаться по нему невозможно.

Источник: исполняющий обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий в Telegram

Прямая речь: "Мост не разрушен, но из-за разрушений по нему передвигаться невозможно. Этим ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов".

Детали: Он заверил, что после победы Украины транспортное сообщение мостом восстановят, а также призвал оккупантов покинуть Херсон, ведь "скоро такой возможности не будет".

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Темы: Херсонская областьХерсонвойна
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