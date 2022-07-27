Передвигаться по Антоновскому мосту невозможно – Херсонская ОГА
Среда, 27 июля 2022, 14:52
Херсонская ОГА подтвердила, что Антоновский мост уцелел после удара ВСУ, однако передвигаться по нему невозможно.
Источник: исполняющий обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий в Telegram
Прямая речь: "Мост не разрушен, но из-за разрушений по нему передвигаться невозможно. Этим ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов".
Детали: Он заверил, что после победы Украины транспортное сообщение мостом восстановят, а также призвал оккупантов покинуть Херсон, ведь "скоро такой возможности не будет".
Предыстория:
- Стратегически важный Антоновский мост подвергся обстрелам 19 июля и 20 июля.
- Третий удар ВСУ нанесли по мосту вечером 26 июля.
- Оккупанты заявили, что Антоновский мост получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины и был перекрыт