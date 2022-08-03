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Днепропетровщина: враг дважды накрыл огнем Криворожский район, ранен 73-летний мужчина

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 17:23
Днепропетровщина: враг дважды накрыл огнем Криворожский район, ранен 73-летний мужчина
Фото: скриншот

После обеда 3 августа российские оккупационные войска нанесли удар по Зеленодольской общине Днепропетровской области, в результате чего погибла 70-летняя женщина.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Пообеде враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из "Ураганов" по ​​Зеленодольскому обществу. Раненый 73-летний мужчина. Он в больнице".

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Детали: Резниченко добавил, что в Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов, масштабы разрушений выясняются.

Позже он уточнил, что в результате обстрела погибла 70-летняя женщина, которая работала на огороде.
Раненый 73-летний мужчина госпитализирован. Медики оценивают его состояние как среднее.

Что этому предшествовало: Ночью 3 августа российские захватчики нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего пострадали детсад и церковь.

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Темы: Днипровойна
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