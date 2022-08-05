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Россия вышлет 14 болгарских дипломатов

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 14:26

МИД РФ объявил персонами нон грата 14 болгарских дипломатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

"5 августа чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Российской Федерации был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эта мера стала ответом на решение болгарской стороны объявить нежелательными лицами 70 сотрудников российской дипмиссии, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также закрыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Русе.**

"Считаем, что подобные действия не только наносят существенный вред традиционным связям между нашими странами, ограничивают права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию, но и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, чтобы навредить России", - заявили в МИДе РФ.

Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии. Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в начале июля.

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После этого российский посол в Софии Элеонора Митрофанова предъявила болгарским властям ультиматум отменить свое решение, иначе, угрожала она, Россия закроет свое посольство в Болгарии.

Премьер-министр Кирил Петков отклонил просьбу Митрофановой, заявив, что "мы не позволим иностранным дипломатам выдвигать ультиматумы". Митрофанова заявила, что будет просить московские власти закрыть посольство в Болгарии.

Темы: БолгарияРосcиядипломатические отношения
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