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Росія вишле 14 болгарських дипломатів

"Європейська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 14:26

МЗС РФ оголосило персонами нон грата 14 болгарських дипломатів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні відомства.

"5 серпня надзвичайного і повноважного посла Болгарії в Російській Федерації було запрошено до МЗС Росії, де йому було вручено ноту міністерства про оголошення "persona nоn grata" та неприйнятними 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей захід став відповіддю на рішення болгарської сторони оголосити небажаними особами 70 співробітників російської дипмісії, запровадити квоти на чисельність дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу Росії в Болгарії, а також тимчасово закрити Генеральне консульство Російської Федерації у місті Русе.

"Вважаємо, що подібні дії не тільки завдають істотної шкоди традиційним зв'язкам між нашими країнами, обмежують права співвітчизників, які втратили доступ до консульського обслуговування, а й свідчать про подальшу деградацію колективного Заходу, готового жертвувати інтересами партнерів, аби нашкодити Росії" - заявили в МЗС РФ.

Дипломатична напруженість між Болгарією та Росією загострилася після того, як уряд у Софії ухвалив рішення про висилку 70 співробітників російської дипмісії. Російські дипломати та офіційні особи вилетіли до Москви на початку липня.

Після цього російський посол у Софії Елеонора Митрофанова пред'явила болгарській владі ультиматум скасувати своє рішення, в іншому разі, погрожувала вона, Росія закриє своє посольство в Болгарії.

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Прем'єр-міністр Кирил Петков відхилив прохання Митрофанової, заявивши, що "ми не дозволимо іноземним дипломатам висувати ультиматуми". Митрофанова заявила, що проситиме московську владу закрити посольство в Болгарії.

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Теми: БолгаріяРосіядипломатичні відносини
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