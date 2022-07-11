Оккупанты Херсона заявили о предотвращении покушения на гауляйтера Сальдо
Понедельник, 11 июля 2022, 15:17
Представители оккупационных "властей" Херсонской области заявили о предотвращенном покушении на гауляйтера Владимира Сальдо.
Источник: пропагандистское российское издание РИА "Новости" со ссылкой на ставленников РФ в регионе
Детали: Мол, бомба была заложена на пути следования его автомобиля, однако "вовремя была обнаружена и обезврежена".
Оккупанты бравурно сообщают, что Сальдо находится в крепком здравии и бодром расположении духа и "продолжает выполнять свои обязанности".
Что предшествовало: 11 июля сообщалось о попытке покушения на так называемого "главу" оккупационной администрации" Мелитопольского района Запорожской области Алексея Сигуту.
Предыстория:
- Украинская прокуратура объявила Сальдо подозрение в совершении государственной измены. Оккупанты "назначили" его г"лавой области" 26 апреля.
- Оккупационная администрация в Херсонской области вернула в области герб с двуглавым орлом времен Российской империи и пытается заставить людей получать гражданство РФ. В подвалах Херсонской области оккупанты держат сотни украинцев, пытая и убивая их.
ВИДЕО ДНЯ