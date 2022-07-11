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Оккупанты Херсона заявили о предотвращении покушения на гауляйтера Сальдо

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 15:17
ВЛАДИМИР САЛЬДО. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ГОСИЗМЕНЕ

Представители оккупационных "властей" Херсонской области заявили о предотвращенном покушении на гауляйтера Владимира Сальдо.

Источник: пропагандистское российское издание РИА "Новости" со ссылкой на ставленников РФ в регионе

Детали: Мол, бомба была заложена на пути следования его автомобиля, однако "вовремя была обнаружена и обезврежена".

Оккупанты бравурно сообщают, что Сальдо находится в крепком здравии и бодром расположении духа и "продолжает выполнять свои обязанности".

Что предшествовало: 11 июля сообщалось о попытке покушения на так называемого "главу" оккупационной администрации" Мелитопольского района Запорожской области Алексея Сигуту.

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Темы: Херсоноккупациявойна
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