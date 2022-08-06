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В ОП подтверждают передачу Украине Су-25 от Северной Македонии

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 17:39
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу подтвердил, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", – написал Подоляк в Twitter.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что там не располагают информацией о передаче Северной Македонией Украине четырех штурмовых самолетов Су-25.

В четверг СМИ сообщили, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, полученных от Киева во время конфликта в 2001 году.

Министерство обороны Северной Македонии по запросу издания MKD не подтвердило и не опровергло информацию, отметив, что решения о предоставлении Украине вооружения будут "рассекречены и представлены в порядке прозрачности".

Во время конфликта в Македонии в 2001 году страна приобрела четыре штурмовика Су-25 у Украины – три одноместных и один двухместный. Весной 2003 года их списали с вооруженных сил из-за отсутствия нужды, а в 2004-м – подготовили для продажи.

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Ранее стало известно, что Северная Македония передает Украине советские танки Т-72, которые планировалось снимать с вооружения в ближайшие годы.

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Темы: МакедониявойнаОфис президента
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