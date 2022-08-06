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Россияне хотят отрезать ЗАЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг - Энергоатом

Валентина РоманенкоСуббота, 6 августа 2022, 20:24
Россияне хотят отрезать ЗАЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг - Энергоатом

В "Энергоатоме" предостерегают, что российские оккупационные войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, чтобы уничтожить ее инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны.

Источник: пресс-служба компании "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС – ее артиллерийские обстрелы – преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждение всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны.

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Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся".

Детали: По словам представителей "Энергоатома", помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных с крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации.

В противном случае Россия реализует свой план по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов.

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"Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - отмечают в "Энергоатоме".

По данным компании, помимо разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, план захватчиков также включает в себя дальнейшее полное обесточивание станции (блекаут) с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока.

Ситуацию значительно усложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Все это в дополнение к минированию береговой линии ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища.

"Вскоре все это с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа", - предостерегают в "Энергоатоме".

Что предшествовало: Российские оккупанты в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС – сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Предыстория

  • 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
  • Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
  • После обстрелов оккупантов Запорожской АЭС президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы против российской атомной отрасли применили жесткие санкции.
  • Как сообщила в эфире национального телемарафона управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа, 6 августа во временно оккупированном войсками РФ Энергодаре - городе-спутнике ЗАЭС - снова раздавались взрывы.

Темы: ЗАЭСвойна
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