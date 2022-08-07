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Amnesty International заявила, что сожалеют о причиненной боли и не оправдывает РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 16:38
Amnesty International заявила, что сожалеют о причиненной боли и не оправдывает РФ
фото Getty Images

Международная правозащитная организация Amnesty International сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных ее заявлением от 4 августа об украинских военнослужащих.

Источник: Amnesty International в комментарии агентству Reuters

Дословно: "Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными".

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"Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это было нашей единственной целью при публикации данного исследования. Хотя мы полностью придерживаемся своих выводов, мы сожалеем о причиненной боли".

Детали: В электронном письме к Reuters в воскресенье Amnesty отметила, что обнаружила украинские вооруженные силы рядом с гражданскими домами в 19 городах и селах.

"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны", — говорится в сообщении.

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Дословно: "Мы должны быть очень четкими: никакие задокументированные нами действия украинских сил никоим образом не оправдывают нарушения со стороны России".

Предыстория:

  • 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
  • В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
  • Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
  • Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, а глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета.

Темы: права человекавойна
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