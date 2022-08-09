Оккупированный Северодонецк не сможет перезимовать, люди уезжают – Гайдай

Многоэтажка в Северодонецке, фото за 22 мая с телеграма Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гадай сообщил, что в оккупированном россиянами Северодонецке нет ни воды, ни электроэнергии, а перезимовать в таких условиях будет невозможно.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ни света, ни воды в Северодонецке нет. Не работает и система канализации – в городе нет специалистов необходимого уровня для восстановления коммуникаций.

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Почти все люди, попытавшиеся вернуться в город, побывали там несколько дней, поняли, что перезимовать в этих условиях невозможно, и уехали снова".

Детали: По его словам, в городе также разрушены помещения сетевых магазинов, в результате чего продукты туда завозят из других населенных пунктов.

Гайдай добавил, что оккупационные власти все еще пытаются создать картинку "восстановления жизни". В частности, когда в Северодонецк приезжает российское телевидение, местным жителям начинают раздавать продуктовые наборы.

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