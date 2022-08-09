Оккупированный Северодонецк не сможет перезимовать, люди уезжают – Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гадай сообщил, что в оккупированном россиянами Северодонецке нет ни воды, ни электроэнергии, а перезимовать в таких условиях будет невозможно.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Ни света, ни воды в Северодонецке нет. Не работает и система канализации – в городе нет специалистов необходимого уровня для восстановления коммуникаций.
Почти все люди, попытавшиеся вернуться в город, побывали там несколько дней, поняли, что перезимовать в этих условиях невозможно, и уехали снова".
Детали: По его словам, в городе также разрушены помещения сетевых магазинов, в результате чего продукты туда завозят из других населенных пунктов.
Гайдай добавил, что оккупационные власти все еще пытаются создать картинку "восстановления жизни". В частности, когда в Северодонецк приезжает российское телевидение, местным жителям начинают раздавать продуктовые наборы.
Предыстория:
- В марте стало известно, что в результате вражеских обстрелов ряд населённых пунктов в Луганской области остались без света, газа, отопления и воды.
- Из-за отсутствия отопления в Украине анонсировали обязательную эвакуацию с Донецкой области.
- До этого Гадай сообщил, что власти пока не могут эвакуировать людей из Луганской области, выехать можно только самостоятельно.