Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупированный Северодонецк не сможет перезимовать, люди уезжают – Гайдай

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 11:57
Многоэтажка в Северодонецке, фото за 22 мая с телеграма Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гадай сообщил, что в оккупированном россиянами Северодонецке нет ни воды, ни электроэнергии, а перезимовать в таких условиях будет невозможно.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ни света, ни воды в Северодонецке нет. Не работает и система канализации – в городе нет специалистов необходимого уровня для восстановления коммуникаций.

Почти все люди, попытавшиеся вернуться в город, побывали там несколько дней, поняли, что перезимовать в этих условиях невозможно, и уехали снова".

Детали: По его словам, в городе также разрушены помещения сетевых магазинов, в результате чего продукты туда завозят из других населенных пунктов.

Гайдай добавил, что оккупационные власти все еще пытаются создать картинку "восстановления жизни". В частности, когда в Северодонецк приезжает российское телевидение, местным жителям начинают раздавать продуктовые наборы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В марте стало известно, что в результате вражеских обстрелов ряд населённых пунктов в Луганской области остались без света, газа, отопления и воды.
  • Из-за отсутствия отопления в Украине анонсировали обязательную эвакуацию с Донецкой области. 
  • До этого Гадай сообщил, что власти пока не могут эвакуировать людей из Луганской области, выехать можно только самостоятельно.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Луганская областьСеверодонецкоккупацияэвакуация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

фото, видеоВ Крыму взрывы на военном аэродроме

Украина вернула тела еще 17 павших защитников

Все новости...
Луганская область
ВСУ остановили 10 попыток врага штурмовать на границе Луганщины и Донетчины
Луганщина: враг пытается организовать депортацию детей в Россию
ВСУ обезвредили несколько вражеских ДРГ в Луганской области – Гайдай
Последние новости
23:03
Латвия попросила у ЕСПЧ разрешения войти в дело "Украина против России"
22:58
Лукашенко: Мы не готовы отказаться от рынка ЕС
22:54
В Крыму до 24 августа огласили высокий уровень "террористической опасности" 
22:47
ВидеоМэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке
22:36
Сайт парламента Финляндии атаковали российские хакеры
22:26
Экономические новости 9 августа: Ocean Plaza под арестом, транзит нефти через "Дружбу" остановлен
22:22
Подоляк о взрывах на военном аэродроме в Крыму: Мы здесь при чем?
22:02
видеоЧубаров посоветовал "мирным" оккупантам удирать из Крыма
22:00
Россия может нелегально завозить оружие из Сирии под видом коммерческих грузов – Bloomberg
21:53
ОбновленоInstagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" после реакции на фейк
Все новости...