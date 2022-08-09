Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупированный Северодонецк не сможет перезимовать, люди уезжают – Гайдай

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 11:57
Оккупированный Северодонецк не сможет перезимовать, люди уезжают – Гайдай
Многоэтажка в Северодонецке, фото за 22 мая с телеграма Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гадай сообщил, что в оккупированном россиянами Северодонецке нет ни воды, ни электроэнергии, а перезимовать в таких условиях будет невозможно.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ни света, ни воды в Северодонецке нет. Не работает и система канализации – в городе нет специалистов необходимого уровня для восстановления коммуникаций.

Реклама:

Почти все люди, попытавшиеся вернуться в город, побывали там несколько дней, поняли, что перезимовать в этих условиях невозможно, и уехали снова".

Детали: По его словам, в городе также разрушены помещения сетевых магазинов, в результате чего продукты туда завозят из других населенных пунктов.

Гайдай добавил, что оккупационные власти все еще пытаются создать картинку "восстановления жизни". В частности, когда в Северодонецк приезжает российское телевидение, местным жителям начинают раздавать продуктовые наборы.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В марте стало известно, что в результате вражеских обстрелов ряд населённых пунктов в Луганской области остались без света, газа, отопления и воды.
  • Из-за отсутствия отопления в Украине анонсировали обязательную эвакуацию с Донецкой области. 
  • До этого Гадай сообщил, что власти пока не могут эвакуировать людей из Луганской области, выехать можно только самостоятельно.

Темы: Луганская областьСеверодонецкоккупацияэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: