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Минобороны Грузии могло передать РФ данные о грузинских добровольцах в Украине – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 17:53

Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" в понедельник вечером выпустил расследование, в котором утверждает, что министерство обороны Грузии могло предоставить России информацию о бывших военных, воюющих в Украине против российских оккупантов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сюжете "Мтавари" утверждается, что личные дела грузинских военных попали в руки так называемой "народной прокуратуры ЛНР", публиковавшей их фото якобы с бывшей тренировочной базы украинских военных под Лисичанском.

Речь идет, в частности, о грузинском офицере Михеиле Камхадзе, который служит в рядах Вооруженных Сил Украины еще с 2017 года. Оккупанты опубликовали документы с полной информацией о нем и членах его семьи – включая их адреса и места работы.

Камхадзе утверждает, что никогда не был в Лисичанске, а папку с его личным делом мог продать кто-нибудь из архивного департамента министерства обороны Грузии российским спецслужбам.

Еще одним грузином, чье личное дело располагают оккупанты, является Надым Хмаладзе. Он утверждает, что его вместе с данными о его семье опубликовали на одном из пророссийских Telegram-каналов еще в марте, но он не знает, откуда.

После выхода расследования "Мтавари" грузинская оппозиция сразу раскритиковала власти, обвинив их в "измене и коллаборационизме", а также заявив о российском влиянии в министерстве обороны Грузии.

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До сих пор ни ведомство, ни представители грузинских властей обвинения не комментировали.

Доподлинно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается в сотни. В частности, они воюют в "Грузинском легионе", батальоне "Азов", Интернациональном легионе.

Как известно, в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Иракли Гарибашвили разрешить вылет в Украину добровольцев из Грузии.

В июне Гарибашвили попал в скандал, когда назвал грузинских добровольцев, отправившихся в Украину воевать против России, "нанятыми волонтерами", и заявил, что Киев якобы потребовал отпустить их.

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Темы: ГрузияРосcияУкраинавойна
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