Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны Грузии могло передать РФ данные о грузинских добровольцах в Украине – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 17:53

Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" в понедельник вечером выпустил расследование, в котором утверждает, что министерство обороны Грузии могло предоставить России информацию о бывших военных, воюющих в Украине против российских оккупантов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сюжете "Мтавари" утверждается, что личные дела грузинских военных попали в руки так называемой "народной прокуратуры ЛНР", публиковавшей их фото якобы с бывшей тренировочной базы украинских военных под Лисичанском.

Реклама:

Речь идет, в частности, о грузинском офицере Михеиле Камхадзе, который служит в рядах Вооруженных Сил Украины еще с 2017 года. Оккупанты опубликовали документы с полной информацией о нем и членах его семьи – включая их адреса и места работы.

Камхадзе утверждает, что никогда не был в Лисичанске, а папку с его личным делом мог продать кто-нибудь из архивного департамента министерства обороны Грузии российским спецслужбам.

Еще одним грузином, чье личное дело располагают оккупанты, является Надым Хмаладзе. Он утверждает, что его вместе с данными о его семье опубликовали на одном из пророссийских Telegram-каналов еще в марте, но он не знает, откуда.

ВИДЕО ДНЯ

После выхода расследования "Мтавари" грузинская оппозиция сразу раскритиковала власти, обвинив их в "измене и коллаборационизме", а также заявив о российском влиянии в министерстве обороны Грузии.

До сих пор ни ведомство, ни представители грузинских властей обвинения не комментировали.

Доподлинно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается в сотни. В частности, они воюют в "Грузинском легионе", батальоне "Азов", Интернациональном легионе.

Как известно, в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Иракли Гарибашвили разрешить вылет в Украину добровольцев из Грузии.

В июне Гарибашвили попал в скандал, когда назвал грузинских добровольцев, отправившихся в Украину воевать против России, "нанятыми волонтерами", и заявил, что Киев якобы потребовал отпустить их.

Темы: ГрузияРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Грузия
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: